Музика, майстер-класи та мистецтво: у Києві пройде найбільший музично-культурний фестиваль цього літа V`YAVA Єднання
З 23 до 26 травня вперше на Aрт-завод Платформа пройде найбільший музично- культурний фестиваль цього літа V`YAVA Єднання. Це унікальний за форматом захід, що стане потужним поштовхом для популяризації української культури й поєднає всіх фанатів різних її проявів. V`YAVA Єднання — подія без кордонів, де кожен зможе відчути, що таке згуртованість по-справжньому.
Мета події — надважлива. Команда V`YAVA Єднання збиратиме 3 мільйони гривень на потреби 3-ої окремої штурмової бригади, а також на закупівлю для лікарень прифронтових областей вкрай необхідних наразі інкубаторів для новонароджених разом з United24.
V`YAVA єднання прагне розвивати культуру різних напрямків. Тому гостей заходу чекатимуть:
Понад 60 музикантів гратимуть на пʼятьох теметичних сценах. Зокрема — ONUKA, Go-A, СКАЙ, O.TORVALD, ZIFERBLAT, Саша Чемеров, Cheev, Phil it, MAYOROVA, Стас Корольов & Vesnavoseny, KRUT, Тонка, Nazva, Tember Blanche, Cepasa, Si process, Kurs Valut, Votuma, Пиріг і Батіг, Hidden Elemet (live), Гоня та багато інших.
Також підтримати Україну на День Києва приїде легенда Британії LONDON ELEKTRICITY — батько драм-енд-бейсу з безліччю шанувальників і глобальною аудиторією.
Єдність — запорука нашої сили й наснаги сьогодні. Завітайте на Aрт-завод Платформа, аби відчути згуртованість, насолодитися українською культурою і доєднатися до важливої благодійної ініціативи!
Коли: 23–24 травня 16:00 — 23:00; 25–26 травня 14:00 — 23:00
Де: Aрт-завод Платформа, вул Якова Гніздовського 1а (Магнітогорська, 1а), метро «Лісова», поряд знаходиться ТЦ «Даринок»