Новый каналНовости

Стильне шоу, потужний голос і хіти: Тіна Кароль зіграє концерт в Osocor Residence

Стильне шоу, потужний голос і хіти: Тіна Кароль зіграє концерт в Osocor Residence

14 червня Тіна Кароль зіграє концерт в Osocor Residence

Авторка понад 30 хітів, які стали саундтреками сердець українців. Співачка, яка вражає потужним вокалом і масштабними шоу. Сильна і водночас тендітна особистість, яка не боїться демонструвати ані свою слабкість, ані свою жіночу силу.

Cейчас смотрят

Концерти Тіни Кароль — це завжди стильні шоу, потужний голос і хіти, що надихають і торкаються самого серця.

Стильне шоу, потужний голос і хіти: Тіна Кароль зіграє концерт в Osocor Residence

Нещодавно артистка випустила новий альбом «Троянди». До нього увійшли раніше випущені хіти та нові пісні, зокрема хіт «Стерва», який прозвучить у цей вечір. 

Знайомі до мурашок пісні та грандіозне шоу — те, що шанувальники зможуть побачити наживо 14 червня. Не пропустіть вечір єднання з улюбленою співачкою!

На території резиденції є потужний генератор та укриття, тож нічого не заважатиме гостям Osocor Residence насолодитися концертом. 

Фото Instagram

афиша
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь