Стильне шоу, потужний голос і хіти: Тіна Кароль зіграє концерт в Osocor Residence

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14 червня Тіна Кароль зіграє концерт в Osocor Residence
Авторка понад 30 хітів, які стали саундтреками сердець українців. Співачка, яка вражає потужним вокалом і масштабними шоу. Сильна і водночас тендітна особистість, яка не боїться демонструвати ані свою слабкість, ані свою жіночу силу.
Концерти Тіни Кароль — це завжди стильні шоу, потужний голос і хіти, що надихають і торкаються самого серця.
Нещодавно артистка випустила новий альбом «Троянди». До нього увійшли раніше випущені хіти та нові пісні, зокрема хіт «Стерва», який прозвучить у цей вечір.
Знайомі до мурашок пісні та грандіозне шоу — те, що шанувальники зможуть побачити наживо 14 червня. Не пропустіть вечір єднання з улюбленою співачкою!
На території резиденції є потужний генератор та укриття, тож нічого не заважатиме гостям Osocor Residence насолодитися концертом.
Фото Instagram