Місце затишку й культурний кластер: артпростір V’YAVA на ВДНГ відкрив літній сезон

27 та 28 квітня в Саду Бажань на ВДНГ оновлений артпростір V`YAVA зустрічав перших гостей у літньому сезоні

Нова V`YAVA — масштабна і всеосяжна. На території артпростору зібрали всі напрямки українського мистецтва — від різножанрової музики до авангардного живопису.

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Уяви себе зі мною: мандрівка V`YAVою

Лише ступивши на територію артпростору, відчуваєш затишок і легкість. Адже зліва від входу простягаються яблуневі і грушеві сади, де можна відпочити на гамаках і меблях із переробленого пластику в тіні дерев.

Насолодившись садами, звертаємо праворуч — у зону спорту. Тут гості артпростору мають змогу показати свою майстерність у настільному тенісі. Йдемо далі, аби побачити зону з ігровими автоматами і пограти в улюблені з дитинства Pac-Man, Mortal Kombat і Sonic.

Від спортивної й ігрової локацій до артзони — лише декілька кроків. На відкритті тут експонувалися роботи живописця і ілюстратора Олексія Ревіки, митця Chizz Roman і автора муралів Сергія Брильова, а також картини дружин загиблих військових у межах всеукраїнського артпроєкту «Жива».

Музика на відкритті V`YAVA

Набравшись вражень від мистецтва, рушаємо на звук — до головної сцени. Вона цьогоріч багато декорована і яскрава. Слухати улюблених артистів можна будь-де — на м’яких пуфах, зручних місцях для сидіння чи просто під сценою. В V`YAVA створили атмосферу, яка змушує відчути музику на всі 100 %.

27 квітня гостей V`YAVA зарядили шаленою енергетикою Andrii Barmalii x Oleksandr Yavdyk, огорнув музичними ритмами й любов’ю до Києва Cepasa, розкачали GORIM! & YUVZIK, зачарувала вокалом Марія Ткачук і зігрів запаморочливими ритмами Serge Jazzmate.

28 квітня потішили джазовими історіями Олексій Коган та JazzinKyiv Band, подарували вибуховий драйв живої музики Drum&Tuba Band, зачарували «співаною поезію» «Пиріг і Батіг», здивували музичними експериментами BUNHT Trio і додав сонячного настрою Mr.Sunny.

У перервах між виступами артистів гості могли відвідати оновлені фудкорти. Там зібрали в одному меню українські автентичні та європейські страви.

V`YAVA: благодійна мета

Культурний артпростір V`YAVA — не лишень кластер культури та місце затишку, а і простір із великою соціальною метою.

У цьому сезоні команда артпростору збиратиме на потреби 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ і придбання інкубаторів для порятунку немовлят із прифронтових територій за допомогою ініціативи UNITED24. Загальна мета всіх проєктів V`YAVA — 4 мільйони гривень донатів.

V`YAVA: плани на майбутнє

Цими вихідними мандрівка V`YAVою не закінчується. До жовтня культурний артпростір зустрічатиме гостей у Саду Бажань і вже анонсував атмосферні івенти і виступи відомих українських та закорднонних артистів.

3, 4 і 5 травня в V`YAVA пройде Garden Beer Weekend, де гостей очікують 15 пивоварень і більше 150 сортів пива. Під час фестивальних днів виступлять CHICO & QATOSHI, Freky Siren, Agape, Dj Olvio x Kadrxxv, Mitskevich, PARFENIUK, TESLENKO, Тоні Браско, Veronika, Jane, Kazaxoslav, ГЕЛЯ ЗОЗУЛЯ, ГуляйГород на інші артисти;

10 травня меломанам подарує свій пристрасний лайв інді-електро-поп гурт KADNAY;

11 травня на V`YAVA виступить улюблениця топових електронних продюсерів та найкращих діджеїв планети, бразильська сенсація JOYCE MUNIZ;

31 травня в артпросторі заспіває молодий співак із харизматичним вокалом SHUMEI;

7 червня відбудеться великий літній концерт ADAM на честь 15-річчя весілля засновників гурту — Міші Клименка та його дружини Саші Норової;

14 червня на VYAVA виступить із новою програмою й іронічними та драйвовими піснями Міша Крупін.

Завітайте до Саду Бажань, аби підтримати українську культуру й долучитися до благодійної мети артпростору. До зустрічі на VYAVA!

Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1 (Сад Бажань, від головного входу праворуч до оранжереї)

Важливо! Поряд із локацією розташовані три укриття в павільйонах 1, 5, 13 та метро «Виставковий Центр»