Місце затишку й культурний кластер: артпростір V’YAVA на ВДНГ відкрив літній сезон

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27 та 28 квітня в Саду Бажань на ВДНГ оновлений артпростір V`YAVA зустрічав перших гостей у літньому сезоні
Нова V`YAVA — масштабна і всеосяжна. На території артпростору зібрали всі напрямки українського мистецтва — від різножанрової музики до авангардного живопису.
Уяви себе зі мною: мандрівка V`YAVою
Лише ступивши на територію артпростору, відчуваєш затишок і легкість. Адже зліва від входу простягаються яблуневі і грушеві сади, де можна відпочити на гамаках і меблях із переробленого пластику в тіні дерев.
Насолодившись садами, звертаємо праворуч — у зону спорту. Тут гості артпростору мають змогу показати свою майстерність у настільному тенісі. Йдемо далі, аби побачити зону з ігровими автоматами і пограти в улюблені з дитинства Pac-Man, Mortal Kombat і Sonic.
Від спортивної й ігрової локацій до артзони — лише декілька кроків. На відкритті тут експонувалися роботи живописця і ілюстратора Олексія Ревіки, митця Chizz Roman і автора муралів Сергія Брильова, а також картини дружин загиблих військових у межах всеукраїнського артпроєкту «Жива».
Музика на відкритті V`YAVA
Набравшись вражень від мистецтва, рушаємо на звук — до головної сцени. Вона цьогоріч багато декорована і яскрава. Слухати улюблених артистів можна будь-де — на м’яких пуфах, зручних місцях для сидіння чи просто під сценою. В V`YAVA створили атмосферу, яка змушує відчути музику на всі 100 %.
27 квітня гостей V`YAVA зарядили шаленою енергетикою Andrii Barmalii x Oleksandr Yavdyk, огорнув музичними ритмами й любов’ю до Києва Cepasa, розкачали GORIM! & YUVZIK, зачарувала вокалом Марія Ткачук і зігрів запаморочливими ритмами Serge Jazzmate.
28 квітня потішили джазовими історіями Олексій Коган та JazzinKyiv Band, подарували вибуховий драйв живої музики Drum&Tuba Band, зачарували «співаною поезію» «Пиріг і Батіг», здивували музичними експериментами BUNHT Trio і додав сонячного настрою Mr.Sunny.
У перервах між виступами артистів гості могли відвідати оновлені фудкорти. Там зібрали в одному меню українські автентичні та європейські страви.
V`YAVA: благодійна мета
Культурний артпростір V`YAVA — не лишень кластер культури та місце затишку, а і простір із великою соціальною метою.
У цьому сезоні команда артпростору збиратиме на потреби 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ і придбання інкубаторів для порятунку немовлят із прифронтових територій за допомогою ініціативи UNITED24. Загальна мета всіх проєктів V`YAVA — 4 мільйони гривень донатів.
V`YAVA: плани на майбутнє
Цими вихідними мандрівка V`YAVою не закінчується. До жовтня культурний артпростір зустрічатиме гостей у Саду Бажань і вже анонсував атмосферні івенти і виступи відомих українських та закорднонних артистів.
Завітайте до Саду Бажань, аби підтримати українську культуру й долучитися до благодійної мети артпростору. До зустрічі на VYAVA!
Де: ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова 1 (Сад Бажань, від головного входу праворуч до оранжереї)
Важливо! Поряд із локацією розташовані три укриття в павільйонах 1, 5, 13 та метро «Виставковий Центр»