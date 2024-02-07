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Обновленный законопроект о мобилизации №10449: что изменится для военнообязанных в Украине 2024

Обновленный законопроект о мобилизации №10449: что изменится для военнообязанных в Украине 2024

30 января 2024 года Кабинет Министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Предыдущая версия, о которой Новый канал уже рассказывал, нуждалась в уточнении некоторых пунктов.

Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами, сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

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— Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных, — добавили в Минобороны.

Основные положения нового законопроекта о мобилизации №10449

В Минобороны рассказали об основных положениях обновленного законопроекта:

  • определяется четкий срок службы на период военного положения;
  • люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы;
  • добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации;
  • ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, в течение календарного года может предоставляться по частям — не менее 15 календарных дней;
  • военнослужащие, освобожденные из плена, получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия, если они решили продолжить службу;
  • после мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку сроком в два-три месяца. Человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации;
  • срочная служба отменяется. Вместо нее вводится базовая военная подготовка. Человек в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда пройдет военную подготовку. Сама подготовка будет занимать максимум пять месяцев, при этом за человеком сохраняется его рабочее место, чего сейчас нет в действующем законодательстве;
  • человеку не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАП. Электронный кабинет будет создан на базе реестра военнообязанных Оберіг;
  • можно переезжать в другие города без разрешения ТЦК. После переезда нужно будет встать на учет по новому адресу;
  • исключается право на отсрочку от призыва у государственных служащих, работников БЭБ, ГБР, Государственной исполнительной службы. Работники Нацпола, ДБР, НАБУ, прокуратуры, БЭБ, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут отсрочки;
  • государственные служащие бронируются как все. Категория Б и В — 50% от военнообязанных в определенном органе;
  • председатели городских и поселковых советов, территориальных громад имеют бронь;
  • денежное довольствие минимум 20 тыс. грн в месяц без учета дополнительного вознаграждения. Дополнительное вознаграждение на период действия военного положения от 30 до 100 тыс. грн.

Уклонение от повестки

Если человек в течение десяти дней со дня вручения повестки не выполнил указанную обязанность или не явился в ТЦК (или заграничное дипломатическое учреждение), то суд может:

  • временно ограничить выезд за пределы Украины;
  • временно ограничить право управлять транспортным средством;
  • наложить арест на средства и другие ценности, которые, в частности, хранятся в банках.

Соответствующие ограничения будут действовать до выполнения обязательств по отправленному требованию.

Выдача повесток

Согласно законопроекту повестки могут приходить человеку в электронный кабинет призывника.

Отмечается, что граждане будут обязаны:

  • регистрировать электронный кабинет призывника-военнообязанного;
  • проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе согласно решению ВВК.

Мобилизация женщин: что известно

Пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, также будут подлежать взятию на военный учет. Имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной, смогут мобилизоваться по желанию.

Женщины на военном учете могут быть призваны или привлечены для военных работ добровольно.

Кто не подлежит призыву

В законопроекте правительство исключило норму об отсрочке от призыва для тех, кто имеет жену (супруга, или родителей) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц. В то же время, бакалавры, аспиранты-стажисты, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной форме обучения, не подлежат призыву.

Также не подлежат призыву на военную службу:

  • Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;
  • женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) до 18 лет, если второй родитель умер, лишен прав, или признан пропавшим без вести.

Кроме того, в период мобилизации все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на учете (или снятые с него), должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ДПСУ.

Какие основные положения были в первой редакции закона о мобилизации – читай здесь.

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