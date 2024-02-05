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Что делать, если не можешь уснуть? Эффективное упражнение от психолога

Что делать, если не можешь уснуть? Эффективное упражнение от психолога

Оказывается, расслабиться поможет напряжение

С этой проблемой за время войны столкнулись, пожалуй, все. Стресс, страх из-за вероятных тревог, постоянное нервное напряжение отбирают у украинцев сон. Как его вернуть, знает психолог-методист программы «Несокрушимая мама» совместной смены «Фонда Маша» и Гуманитарного проекта Saving Lives Ольга Коптева.

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Упражнение «Мышечное напряжение»

Выполняйте упражнение лежа. Сначала очень сильно напрягите, а затем расслабьте одну ступню, затем другую. Перейдите к икрам, ягодицам, мышцам живота, рукам. А потом максимально напрягите все тело, даже лицо, и так же максимально расслабьтесь. Выполните упражнение трижды. И не забывайте глубоко спокойно дышать! Кстати, такое упражнение используется в йоге в конце тренировки, перед шавасаной (асана, во время которой человек лежит на спине с закрытыми глазами и расслабляется). Поэтому очень часто люди в шавасани засыпают.

Что делать, если не можешь уснуть? Эффективное упражнение от психолога

– Мышечное напряжение помогает расслабиться, а концентрация на определенном порядке выполнения упражнения отвлекает нас от ненужных перед сном мнений, – объясняет действие упражнения Ольга Коптева. – Как результат – вы засыпаете.

О программе:

Программа реабилитации «Несокрушимая мама» специально разработана специалистами психологии и посттравматических синдромов для женщин и детей, пострадавших от войны. Это 3-недельный офлайн-лагерь, где с участниками проекта работают психологи, а затем – онлайн-поддержка в течение трех месяцев. Два последних смены проекта были организованы «Фондом Маша» вместе с Гуманитарным проектом Saving Lives.

Поддержать проект можно здесь.

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