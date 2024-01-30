Новый путь к американской мечте: как BAZAR.club переписывает правила игры для украинских иммигрантов

#На правах рекламы

Наверное, многие из нас привыкли к мнению, что переезд в другую страну – это что-то на грани реальности. Сама подготовка требует усилий, не говоря уже о постоянных сомнениях, стоит ли оно того. Однако у смелых всегда есть счастье, и многие украинцы в очередной раз доказали, что все возможно, а ограничения – только в голове. А если действительно захотеть и правильно подойти к вопросу планирования – мечты точно воплотятся!

В этой статье мы расскажем вам о самой популярной доске объявлений в США Bazar – уникальном стартапе с украинской душой. Его цель – протянуть руку помощи каждому украинцу, столкнувшемуся с трудностями при переезде в США. Также предлагаем вместе углубиться в важные нюансы, которые следует учитывать каждому украинцу при планировании переезда в Америку.

Cейчас смотрят

От идеи к действительности: история создания BAZAR.club

В 2019 году доску объявлений BAZAR.club основал Владимир Пугач. За 5 лет до этого он переехал в Штаты в поиске лучшей жизни, но столкнулся с определенными сложностями. Из-за отсутствия должного уровня владения английским и опыта работы найти достойную должность и жилье оказалось непросто.

Поэтому первое время Владимир жил в квартире приятеля. Позже ему стало понятно, что без нужных знакомств в Америке крайне тяжело, особенно, если не знаешь языка. Даже найти врача, который мог бы говорить с ним на одном языке, было задачей со звездочкой, а тем более – правильно объяснить, где и что болит.

Все эти проблемы впоследствии удалось решить, и именно они вдохновили будущего основателя BAZAR.club создать такой портал для украинцев, который бы выполнял функцию «знакомых из Америки». И вот теперь Bazar – это не просто доска объявлений на четырех языках, а целое комьюнити людей, объединенных целью помочь своим землякам в США найти жилье, работу, нужных специалистов и тому подобное.

BAZAR.club — больше, чем просто портал

Почему «Базар Клаб» – самая популярная доска объявлений в США среди украинских иммигрантов? Если коротко – здесь есть ВСЕ. Да-да, буквально все, что может вас заинтересовать, даже если ваши мысли о переезде в Штаты еще на стадии зарождения. Рассмотрим более предметно, что портал может предложить.

Поиск работы

Планируя переезд, в первую очередь, позаботьтесь о том, каким образом вы будете зарабатывать деньги на жизнь в Америке. Именно здесь пригодится полный перечень вакансий на BAZAR.club. Удобные параметры сортировки позволят не тратить на поиски много времени – выберите желаемую локацию вместе с категорией, и вам откроется персональный список свободных должностей.

Если вы не понимаете, какую бы работу хотели получить в США – и здесь «Базар» поможет! Просто посетите «Блог», где собраны полезные статьи и гайды. Ознакомившись с ними, вы легче сориентируетесь, в каких сферах наиболее востребованы работники, узнаете среднегодовой уровень зарплаты, условия и требования. Также именно здесь можно найти подсказки, как правильно составлять резюме, или Curriculum Vitae, поскольку стандарты Америки и Украины могут несколько отличаться.

Аренда жилья

Следующий шаг для приезжих украинцев – поиск места жительства. Доска объявлений США Bazar предложит вам широкое разнообразие вариантов с фото и ценами на любой бюджет – от хостелов и комнат до студий, таунхаусов и апартаментов. Удобная выборка по городам сэкономит время и поможет понять уровень цен на жилье. В случае, если предложенные варианты вам не подходят – обратитесь за услугами к риелторам, найти которых можно в разделе «Жилье».

Поиск специалистов и сервисов

В жизни случаются разные ситуации, поэтому иммигрантам стоит знать как минимум телефоны экстренных служб, больниц, полиции. Однако и более «будничные» специалисты, такие как парикмахер или адвокат, тоже могут понадобиться, не так ли?

Портал Bazar собрал все актуальные предложения специалистов из разных областей – бухгалтерия, страхование, клининг, бьюти, медицина, автоуслуги и многое другое. Просто отсортируйте варианты по месту проживания и получите самый исчерпывающий перечень популярных услуг в выбранной сфере!

Полезные советы

Еще один раздел доски объявлений Bazar, где содержатся ценные рекомендации от людей, уже переехавших в Штаты. Как подготовиться к переезду, где и что искать, к какому специалисту обратиться в определенной ситуации – личный опыт других иммигрантов поможет не только легче воспринимать изменения, но и приспосабливаться к ним.

Также здесь вы найдете новости, благодаря которым всегда будете в курсе текущей ситуации в стране. Хотите узнать больше об американских праздниках непосредственно из уст очевидцев? Для вас уже подготовили полноценную рубрику. Ищете, где вкусно перекусить или активно провести время? Подборка заведений и интересных мест стоит вашего внимания! Более того, вас ждет «инсайдерская» информация о секретных барах Нью-Йорка, а также лучшие устричные фермы Сиэтла.

Культурные мероприятия и дайджесты

Посещение концертов, фестивалей, бизнес-форумов – неотъемлемая часть активной жизни в Америке. Конечно, много афиш можно встретить на улицах города, однако самые актуальные события собраны именно на страницах BAZAR.club. Каждый может найти себе по душе варианты – творческие вечера любимых комиков, выступления популярных групп и исполнителей, театральные спектакли, маркетинговые выставки и многое другое. Удобство портала заключается еще и в том, что вы можете приобрести себе билет, не выходя из дома.

Изучение английского языка

Если похвастаться хорошими знаниями английского вы не можете, значит, это следует исправлять. А на помощь вам придет опять-таки платформа Bazar. Именно здесь вам посоветуют не только курсы в Лос-Анджелесе или Чикаго, пройти которые можно абсолютно бесплатно, но и полезные материалы об американском сленге, что позволит лучше понимать язык на бытовом уровне.

Посетите страницы «Базара» и погрузитесь в мир интересной информации, чтобы достичь своей американской мечты!

Реальные истории, реальные изменения: влияние BAZAR.club на жизнь иммигрантов

В подтверждение пользы BAZAR.club расскажем вам вдохновляющую историю о том, как портал помог украинскому иммигранту трудоустроиться и после этого искать рабочих уже для собственного дела.

Один пользователь платформы, переехав в Штаты, сразу нашел работу на площадке BAZAR.club и успешно на нее устроился. Через год благодаря приобретенному опыту в сфере строительства он сумел открыть собственный бизнес и активно набирал работников. Так платформа снова пригодилась ему – дала возможность разместить объявление о найме рабочих в компанию.

И таких историй немало, что еще раз доказывает: найти работу в Америке – реально, если знать, где искать!

BAZAR.club: ваш надежный партнер в Штатах

Вот уже пять лет платформа BAZAR помогает украинцам подготовиться к переезду в Америку как физически, так и морально. Это своего рода тот самый «знакомый», который охотно поделится полезной информацией и лайфхаками. Именно поэтому можно считать «Базар» настоящим проводником в американскую жизнь и другом для каждого, кто хочет переехать в США.

Даже если для вас переезд в Штаты – это только слабо очерченные планы, вы уже можете начинать подготовку! Определите уровень владения английским языком и необходимость его улучшения. Представьте, в каком штате хотели бы жить, просмотрите вакансии и предложения жилья и, возможно, те же далеко идущие планы вскоре станут воплощением американской мечты?

Если вы точно решили менять страну проживания и привычный уклад вещей – добро пожаловать на страницы BAZAR.club. Ищите пошаговые инструкции по подготовке к переезду – это ускорит и облегчит период адаптации в будущем. Вдохновляйтесь опытом земляков, планируйте новую жизнь в Америке и открывайте неизведанные горизонты вместе с «Базар Клаб»!