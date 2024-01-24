«Я хотів бути в телевізорі»: зірки Нового каналу – про творчу професію та популярність

24 января отмечается Международный день образования. В честь этого праздника Богдан Шелудяк, Виталина Библив, Алина Кошарная, Александр Сугак и Полина Фролова рассказали, за что любят свою профессию, когда поняли, что хотят стать известными, и не пожалели ли о выборе творческой сферы

Богдан Шелудяк, ведущий шоу «Хто зверху?»

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– По образованию я журналист. Никогда не жалел о выборе специальности и даже работал по профессии, – говорит Богдан. – Если откровенно, в подростковом возрасте я не понимал, кем хочу быть. Просто хотел в телевизор (смеется). Когда возник вопрос поступления в вуз, среди доступных были только университеты в Сумах. Посмотрел специальности, которые меня могли как-то привести на ТВ, и выбрал журналистику. Родители хотели, чтобы я стал врачом, но никогда не навязывали это. Со второго курса университета я работал. Сначала на полставки в пиар-отделе университета, потом на радио, а затем уже на региональном сумском телевидении. Поскольку работал по специальности, то в университете разрешили свободный график. Преподаватели хвалили и шли навстречу. После двух лет работы и защиты магистерской уволился с телевидения. Переехал в столицу, где сначала тоже работал на ТВ. Но с течением времени вспомнил о давней мечте быть актером и начал ходить на кастинги. Так попал в сериалити «Киев днем и ночью». И понеслось… Сейчас я и в блогерстве, и на телевидении, и в кино. Все мои проявления связаны со специальностью, поэтому ни капли не жалею о выборе профессии.

Александр Сугак, актер сериала «Звʼязок»

– Скажу немного пафосно и романтично, однако считаю, что есть два понимания: профессия и призвание. После школы я поступил в строительный техникум на землеустроителя. И ни в коем случае не жалею о выбранной профессии, ведь это был важный опыт. Он мне понадобился даже для театральной карьеры, – отмечает Саша Сугак. – Однако актер – это призвание, которое мне прочили еще со школы (улыбается). Когда читал стихи на уроках, учителя говорили: «По тебе сцена плачет!» И несмотря на то, что искал себя в разных профессиях, я вернулся к своему призванию.

Виталина Библив, актриса сериала «Будиночок на щастя»

– По образованию я актриса. Люблю свою профессию за возможность быть разной каждый день. Актерство дает примерить на себя другую жизнь, позволяет делать то, что тебе не свойственно. Например, торговаться на базаре, вести себя хамовито, быть смешной. Признаюсь, в жизни я довольно застенчивая, – делится Виталина. – Помню момент, когда захотела стать известной. Был главный пунктик: мама с папой должны увидеть меня по телевизору и с гордостью сказать: «О, это наша дочка!» А второй момент: я видела, как обращаются с украинскими актерами, иногда это вызывало злость, поэтому мне хотелось стать известной и доказать, что наши достойны лучшего! Мой путь начался с девяти лет кастингов и второстепенных ролей. На главные не утверждали, говорили, что я не медийная. А я спрашивала: «А как же стать медийной, если меня не снимают?» Но, не сдаваясь, пробовала и пробовала, пока карьера не полетела вверх. Были ли моменты, когда я сожалела о своей профессии? Думаю, это бывает у каждого человека, когда не хватает времени и заканчиваются силы. К примеру, если параллельно несколько проектов в кино, а еще театр. Приезжаешь домой в полночь и понимаешь, что в четыре утра уже просыпаться и отправляться на съемочную площадку. Тогда жалеешь себя и думаешь: «Зачем оно нужно?» Но я позволяю себе поворчать пять минут, и все. Потом приезжаю на съемочную площадку и осознаю: как же прекрасно заниматься любимым делом, да еще получать за это деньги (улыбается).

Алина Кошарная, актриса сериала «Звʼязок»

– До девятого класса родители готовили меня к поступлению в медицинский университет. Но однажды я вернулась из школы и сказала, что буду журналисткой, – с улыбкой вспоминает Алина Кошарная. – Эта мысль пришло благодаря учительнице украинского языка и литературы. Она взяла меня в школьную команду на конкурс «Юні журналісти». Мы сразу же показали хорошие результаты по городу и дальше всегда занимали место в ТОП-3 конкурса. Я так воодушевилась этим, что решила поступать на кафедру журналистики на факультет систем и средств массовой коммуникации. И никогда не жалела о выбранной профессии, ведь выбрала ее самостоятельно. А еще благодаря ей воплотились многие мечты, произошли невероятные события в классных творческих компаниях и уже впоследствии я стала работать актрисой. И кто знает, как сложилась бы жизнь, если бы я все же пошла в медицинский (улыбается).

Полина Фролова, актриса сериала «Голова»

– Я выбрала профессию, когда мне было 13 лет. С тех пор ни разу не сомневалась в своем выборе и не жалела о нем. Обожаю ее за возможность дарить людям эмоции, поддержку, моменты для размышлений, – говорит Поля. – Вижу в киноиндустрии большую силу, поскольку люди могут посмотреть на схожие ситуации в фильме, как на себя со стороны, и найти решение того или иного вопроса. А теперь, во время войны, фильмы и сериалы могут дать людям поддержку и силы. Это говорю из собственного опыта. Ситком «Голова» вышел во время войны, мы переживали по поводу комментариев зрителей. Но все отзывы были о том, что сериал положительно повлиял на психологическое состояние людей. Я ни за что не хотела бы сменить профессию и никогда об этом не думала. Всегда верна своей специальности и хочу, чтобы она была верна мне (улыбается).