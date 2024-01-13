Ту-22М3: сколько ракет, характеристики и дальность стрельбы

Враг неоднократно наносил ракетные удары по территории Украины, используя бомбардировщики-ракетоносцы. Одним из таких есть убийственный самолет Ту-22М3

Новый канал расскажет тебе основную информацию о смертельном бомбардировщике Ту-22М3.

Cейчас смотрят

Что такое Ту-22М3

Ту-22М – это советский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся геометрией крыла. Предназначен для поражения морских и наземных целей крылатыми ракетами, авиационными бомбами, в том числе ядерными боеголовками.

Это разработка ОКБ О.М. Туполева, производившегося на Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

В эксплуатации с 1974 года и по сей день. Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978-го запущен в серийное производство, прекращенное в 1993 году.

Основное вооружение бомбардировщика – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с облегченной фугасно-кумулятивной боеголовкой, способной сделать пробоину в корабле в 22 кв. м и глубиной до 12 м, а также площадь ракеты Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой и дальностью пуска почти 500 км.

Также он может нести свободно падающие бомбы, один залп которых способен накрыть площадь, равную 35 футбольным полям. Ту-22М3 может с 10-километровой высоты поразить одиночную бомбу в малое сооружение. В то же время, самолет с самого начала эксплуатации имел постоянные проблемы из-за инженерного несовершенства, из-за чего до сих пор очень часто гибнут российские пилоты.

В 2018 году рф создала модернизированную версию этого самолета – Ту-22М3М, расширив его боевой потенциал. россия использовала бомбардировщики Ту-22М3 в Сирии, Афганистане, Чечне, Грузии, а теперь и в войне против Украины.

Ту-22М2 в Украине

После распада СССР Украина также получила часть этих бомбардировщиков: 22 самолета Ту-22М2 и 60 штук Ту-22М3. Однако к 2003 году 19 из них передали России, четыре сейчас в музеях, а остальные утилизировали. То есть на сегодняшний день только рф эксплуатирует эти самолеты.

Может ли Украина сбить Ту-22м3

Самолет Ту-22м3 по своим характеристикам может быть способен противостоять разным системам ПВО. Способность сбить Ту-22м3 зависит от многих факторов, включая тип, мощность и уровень современности используемых ПВО, а также эффективность и точность используемых средств.

Самолет Ту-22м3, как стратегический бомбардировщик, может быть сбит разными системами противовоздушной обороны (ПВО). Среди имеющихся в Украине ЗРК это С-300, «Бук», ЗРК Patriot, Iris-T, NASAMS и т.д.

Проблема состоит в том, что россия атакует Ту-22м3 из дальних рубежей, куда имеющую Украину ЗРК не достают. Чтобы преодолеть угрозу самолетов Ту-22м3, атакующих смертоносными ракетами Х-22, Украине нужны западные истребители F-16.

Фото: Минобороны