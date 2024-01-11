Карибські вечорниці: Caribbean Club повертає свої культові танцювальні суботи

Caribbean Club звітує про результати минулого року та готує безліч яскравих івентів на новий, 2024 рік.

— За 2023 рік Caribbean Club разом із Pepper’s Club провели понад 600 подій та зібрали понад 1 млн грн на підтримку ЗСУ. За ці гроші було куплено 9 дронів DJI Mavic 3T для аеророзвідки спец розділу «Янголи». До того ж у межах заходів «На шапку» зібрано 3 550 442 грн, — розповіла артдиректорка закладів Анастасія Ваганова.

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На новий 2024 рік у команди Caribbean Club дуже амбітні плани. Зокрема відбудеться повернення культових танцювальних івентів — карибських вечорниць. Перші запальні суботи чекають на гостей Caribbean Club уже в січні. Також у списку подій першого місяця 2024-го — виступи славнозвісного вар’єте «Рояль» в інтригуючому форматі, театральні бестселлери від «Чорного Квадрата», музично-магічний «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом» та інші не менш цікаві заходи. Детальніше — у добірці нижче.

13, 17, 24, 27 та 31 січня: вистави театру «Чорний Квадрат»

Театр-студія імпровізації «Чорний Квадрат» продовжує тішити гостей Caribbean Club терапевтичними виставами, що дарують тепло, щирість та сміх.

По середах та суботах артисти театру даруватимуть гарний настрій та можливість зарядитися позитивом: 10 січня — «Щастя завжди поруч», 13 січня — «Гола правда», 17 вересня — «Ліворуч від розлуки», 24 січня — «Пробач. Прощавай. Сміття винесу сам», 27 січня — «Попередні пестощі», 31 вересня — «9,5 хвилин До та Після сексу».

Вистави виконуються українською мовою. Опис кожної вистави можна знайти на сайті.

12, 19 та 26 січня: вар’єте «Рояль» у форматі дінер-шоу

У січні в Caribbean Club відбудуться особливі виступи легендарного вар’єте-шоу «Рояль» — у форматі дінер-шоу. На них глядачів чекає не тільки захопливий музичний перформанс для дорослих, а й вишукана вечеря. Смачні страви та келих вина/просекко будуть включені у вартість квитка.

Спеціальною гостею шоу 12 та 19 січня традиційно стане Lida Lee — українська співачка, відкриття року «YUNA-2021» та засновниця волонтерського штабу.

Частину прибутку з вар’єте-шоу «Рояль» спрямують на підтримку ЗСУ.

13 та 27 січня: «Карибські вечорниці»

Фірмові драйвові танцювальні суботи від Caribbean Club повертаються. Найближчі вечорниці відбудуться вже 13 та 27 січня. За карибський вайб та незабутні враження на них відповідатимуть кавер-бенд Stories та незмінний супердіджей DJ Mustafaev.

Жива музика, улюблені пісні й нестримні танці — із «Карибськими вечорницями» потужний заряд позитивної енергії для всіх гостей Caribbean Club забезпечений.

25 січня: «Джаз для дорослих з Олексієм Коганом»

25 січня в Caribbean Club відбудеться душевно-джазовий вечір у компанії одних із найкращих українських музикантів — колективу Jazz in Kiev Band.

Окрім поринання у всесвіт джазу, гостей заходу очікують невигадані історії. Найголовніший український популяризатор джазу Олексій Коган проведе своєрідний екскурс у світ джазу, розповівши про кожну п’єсу цікаву оповідь.

28 січня: концерт MARI CHEBA

Наприкінці січня в Caribbean Club зіграє великий сольний концерт співачка Mari Cheba. На ньому артистка в затишній акустичній атмосфері презентує новий сингл «Тягне». До того ж — разом зі слухачами відсвяткує свій День народження в Caribbean Club.

На концерті відбудеться благодійний аукціон. Усі зібрані на ньому кошти підуть на потреби ЗСУ.