«‎Воздушная тревога»: где скачать приложение и как им пользоваться

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Приложение «Воздушная тревога» онлайн — где скачать, как пользоваться, как настроить звуковой сигнал сирены. Все, что нужно знать о жизненно важной мобильной эпке, — далее в материале
Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик
«Воздушная тревога» — приложение для оповещения об опасности
Приложение «Воздушная тревога» было разработано компанией Ajax Systems по инициативе IT-компании stfalcon.com и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. Оно позволяет мгновенно получать оповещение о воздушной тревоге в выбранном городе или области от системы гражданской обороны.
В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что приложение «Воздушная тревога» скачали более 3,5 млн украинцев.
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Мобильное приложение «Воздушная тревога» работает следующим образом%:
ВАЖНО!
Мобильные операторы lifecell, Kyivstar и Vodafone не будут снимать мегабайты, а соответственно и деньги за использование приложения «Воздушная тревога». Главное, чтобы у смартфона был доступ в интернет.
«Воздушная тревога» — как пользоваться приложением
Приложение «Воздушная тревога» не требует регистрации, не собирает персональные данные или данные про геолокацию. В нем доступны все области Украины, есть возможность выбрать конкретный район или территориальную общину, и получать оповещения о воздушной тревоге в рамках заданных параметров.
В приложении «Воздушная тревога» можно регулировать громкость уведомлений о начале и завершении сирены, а также выбирать звуковой сигнал.
«Воздушная тревога» — скачать приложение:
Приложение «Воздушная тревога» можна скачать: