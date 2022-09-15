Ментальная поддержка украинских женщин в проекте Regeneration

Фонд Елены Пинчук привлекает лучший мировой опыт бесплатной подготовки украинских психологов, которые помогут пострадавшим от войны женщинам

Фонд совместно с общественной организацией «Институт Процесс-ориентированной работы в Украине имени Григория Сковороды» запускают уникальный для Украины проект подготовки специалистов по оказанию психологической поддержки Regeneration. Международные специалисты из девяти стран мира будут бесплатно готовить украинских специалистов для психологической поддержки и восстановления ментального здоровья украинских женщин во время и после войны.

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Цель – помочь как можно большему числу женщин пострадавшим от войны, ставших свидетелями тяжелых событий. Это те люди, которые имеют наибольший потенциал для психологического восстановления сейчас уже послевоенной Украины.

«Мы всегда помогали женщинам становиться сильнее, добиваться своих целей и быть увереннее в завтрашнем дне. С началом полномасштабной войны психологической поддержки нуждается практически каждая украинская женщина, которая приняла тяжелое решение, которая осталась или уехала, которая стала свидетелем ужасных событий, но не знает, как справиться с пережитым опытом. Наша задача восстановить ресурс женщин, позаботиться об их ментальном здоровье, которое повлияет на возможность реализовать свой собственный потенциал. Потому что в будущем это поможет Украине в ее восстановлении», – говорит Елена Пинчук.

Главным ментором проекта является Алан Ридчардсон, психолог PhD, Австралия, член Совета Директоров, координатор исследовательских и обучающих программ, ментор дипломных программ, бывший Президент IAPOP, имеет более 40 лет практики психологических консультаций. Со стороны украинской команды ментором выступает Оксана Королович, психолог PhD, психотерапевт в системном подходе, травмотерапевт (метод Питера Левина, ДПДГ, ИТР), медиатор, учебный тренер, супервизор, имеющий 25-летний опыт.

«Мировая терапевтическая практика свидетельствует, что работу с последствиями травм обычно начинают после завершения острой фазы военного конфликта. Но в Украине сейчас впервые в мире благодаря современному подходу и развитию технологий практикуется уникальный формат, уже работающий непосредственно во время войны», – отметил Алан Ридчардсон. Первый этап проекта охватит 20 терапевтов и около 600 участников-бенефициаров проекта, которым помогут трансформировать последствия травмы, полученные во время войны. Новые навыки помогут стабилизировать и улучшить эмоциональное состояние, повысить работоспособность и приобщиться к активной социально-экономической жизни Украины.