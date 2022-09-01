Выплаты переселенцам и выплаты на ребенка 2022: как получить помощь беженцам в Украине во время войны

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Украина будет оказывать своим переселенцам финансовую помощь. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Государство выплатит каждому переселенцу в Украине минимальное денежное ежемесячное пособие в сумме 2 тысячи гривен. Просто, через Действие, на карту в банке. Без лишних бумаг. Без бюрократии. Всем, кто переехал из районов активных боевых действий. Также 3 тысячи гривен будут выплачены на каждого ребенка, который из-за войны, из-за всех этих ужасов вынужденно переехал в более безопасные регионы», — сказано в официальном обращении Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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Как получить выплаты переселенцам и выплаты на ребенка в Украине 2022?
Получить средства на оплату коммунальных услуг за приют вынужденных переселенцев можно, воспользовавшись одним из следующих вариантов: