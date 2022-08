Как правильно выбирать рюкзак для первоклассника: какие рюкзаки сохранят здоровую осанку ребенка

Подготовка к школе – это не просто поход по магазинам с чек-листом насущных покупок. Собирая ребенка в 1 класс, мы готовим его к новому графику жизни. С новым режимом и вызовами. С новыми нагрузками и новыми испытаниями. Так что первоочередная задача родителей – не только купить ранец, но и убедиться в том, что он не навредит неокрепшему растущему организму.

Поэтому мы рекомендуем обратить внимание на то, чтобы новенький рюкзак для первоклассника был не только красивым, но и ортопедическим.

Рюкзаки Kite одобрены ортопедами

Kite заботится о том, чтобы детям было максимально удобно и комфортно. Поэтому все модели для начальной школы отвечают современным требованиям ортопедии. Ведь обучение может быть по-настоящему радостным и продуктивным только когда ребенок здоров, а его спина – стройная и отдохнувшая.

Ортопедические рюкзаки Kite для первоклассников имеют важные опции, отвечающие за комфорт и сохранение правильной осанки:

Запатентованные ортопедические спинки Ergo Kids и Ergo Back. Они разработаны с учетом анатомических особенностей детей младшего школьного возраста. Оснащены упругими мягкими подушечками с дышащей сетчатой поверхностью. Спинка плотно прилегает и адаптируется к естественным изгибам позвоночника. Таким образом, вес содержимого рюкзака распределяется плавно и равномерно.

Анатомические регулируемые лямки S-образной формы. Широкие, мягкие, дышащие. Они деликатно ложатся на плечи и не давят на них.

Фиксирующие ремни. Нагрудный и поясной ремень играют очень важную роль для правильного сбалансирования веса. Снижают нагрузку на плечи и спину, фиксируют рюкзак в удобном для ребенка положении. Когда школьник будет двигаться, рюкзак не будет болтаться из стороны в сторону.

Рюкзаки Kite для начальной школы имеют сертификаты IGR немецкого Института Здоровья и Эргономики. А также одобрены ортопедами Института травматологии и ортопедии НАМН Украины.

Удобный функционал – залог идеального порядка

Собираясь на занятия, в рюкзак придется положить много вещей: тетради, учебники, гаджеты, ланчбокс, бутылочку с водой или термос с теплым чаем… Что уж говорить о пенале, кошельке и разнообразных канцелярских мелочах. Поэтому очень важно, чтобы для каждого предмета нашлось подходящее место, а все принадлежности не слились внутри в хаотичный винегрет.

Рюкзаки Kite имеют хорошо организованное внутреннее пространство. Разделители для книг и тетрадей расположены у самой спинки, чтобы максимально снизить нагрузку. Карманчики и отделения для устройств оснащены мягкой плюшевой подкладкой, которая защищает экран от царапин. Также предусмотрены такие важные фишки, как ключница, органайзер для мелочей и т.д.

Качественный рюкзак не подведет в непредсказуемый момент

Первоклассники только учатся аккуратно обращаться с вещами. И рюкзак постоянно будет в работе. Ребенок будет переносить его из класса в класс, постоянно открывать и закрывать, носить в нем уйму вещей. В любое время года и в любую погоду, в том числе, под палящим солнцем и проливным дождем. Не каждый рюкзак достойно справится с такими испытаниями. А рюкзаки Kite готовы к самому активному школьному году. Они производятся с тщательным контролем качества. Прочные материалы, идеальные швы, надежная фурнитура: все продумано до мелочей. Молнии работают плавно и бесперебойно, а цвет долго сохраняет свою насыщенность. Однажды купил рюкзак и год-два наслаждаешься покупкой!

Каркасный или мягкий?

Каркасные модели с плотным коробом идеально подойдут маленьким непоседам. Плотный «панцирь» будет защищать тетради и канцелярию от повреждений даже если ребенок не очень аккуратно обращается с рюкзаком.

Мягкие рюкзаки также сохраняют все ортопедические качества и имеют преимущество в весе: благодаря отсутствию плотного короба, они легче своих каркасных собратьев.

Полукаркасные рюкзаки сочетают в себе преимущества каркасных и мягких: частично уплотненные панели и частично облегченный вес.

Как выбрать рюкзак по размеру

При непосредственной примерке посмотрите, чтобы рюкзак не был ни слишком большим, ни тесным. Его верхний край должен быть на уровне плеч, а нижний – не опускаться ниже 4 см от талии.

Выбираете рюкзак онлайн? Измерьте рост ребенка. Рюкзаки Kite в размере S рассчитаны на рост 115-130 см, а в размере М – на рост от 130 до 145 см.

Привлекательный дизайн

С красивым рюкзаком обучение всегда в радость! Рюкзаки Kite представлены в широком ассортименте трендовых дизайнов, которые разработаны с учетом вкусов и предпочтений детей младшего школьного возраста. Фактурные украшения, объемные элементы, подвески и подсветка: каждый рюкзак – как произведение искусства. Особенно малышам понравятся лицензионные дизайны Kite с любимыми персонажами и символикой: Likee, tokidoki, NASA, Peanuts Snoopy, Hot Wheels, DC, My Little Pony, Transformers, Hello Kitty, Studio Pets, Juventus.

Какие аксессуары нужны в 1 класс?

Самые главные спутники рюкзака – это пенал и сумка для обуви. И у Kite для школьников есть крутые капсульные наборы «рюкзак+пенал+сумка для обуви», безупречно сочетающиеся между собой. Создавайте неповторимые луки и наслаждайтесь высоким качеством.

Kite купуй – дітей рятуй: благотворительная акция в поддержку украинских детей

Купите рюкзаки Kite из коллекции 2022 года и участвуйте в важной инициативе. Часть вырученных средств от продажи рюкзаков будет перечислена в благотворительный фонд «Твоя опора» и будет направлена на помощь пострадавшим от войны в Украине детям.

Заботливые мамы выбирают Kite! Бренд одержал победу в номинации «Рюкзаки и ранцы года» всеукраинской премии «Выбор года-2021».

Kite – первоклассные рюкзаки!