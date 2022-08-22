Как получить помощь от Красного Креста? Контакты по городам Украины и инструкция

Кабмин с участием Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины запустили новую программу выплат для вынужденных переселенцев

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 26 апреля, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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Кто может получить помощь от Красного Креста?

Помощь могут получить все вынужденные переселенцы, которым пришлось покинуть места постоянного проживания из-за полномасштабной войны россии против Украины.

Как получить помощь от Красного Креста?

Финансовая помощь в рамках программы составит 2500 грн на человека. Выплаты будут производиться на основе имеющихся сведений информационной базы внутриперемещенных лиц.

– Для получения выплат не нужно будет подавать никаких заявлений. Рассчитываем, что выплаты получат около 1 млн человек. Преимущество будет отдаваться ВПЛ с оккупированных территорий и зон боевых действий, — пояснил премьер.

Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основе сведений из Единой информационной базы о внутриперемещенных лицах и с информационной платформы «епомощь».

Также в Украине продолжают работать и другие программы для вынужденных переселенцев: по 2 000 грн от правительства каждому взрослому и по 3 000 грн на ребенка.

Чем еще может помочь Красный Крест?

Дополнительная помощь внутренним переселенцам от Красного Креста

Самые уязвимые категории населения из числа внутренне перемещенных лиц, зарегистрировавшихся в столице после 24 февраля 2022 года, имеют возможность получить сертификат на покупки в сети «Сильпо».

Получить ваучеры (которыми можно рассчитаться в сети супермаркетов по всей территории Украины), могут внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в г. Киеве (первый этап программы), а именно:

лица с инвалидностью I группы;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

семьи, имеющие трое и более детей в возрасте до 16 лет;

семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сироту в возрасте до 16 лет;

Какие документы нужно иметь для получения помощи

Для получения сертификатов на 500 гривен лица, имеющие право на такую ​​помощь и обратившиеся за ней, должны иметь при себе следующие документы:

Лица с инвалидностью I группы:

паспорт;

идентификационный код;

справку о статусе перемещенного лица;

справку назначения группы инвалидности.

Семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет:

паспорт;

справка перемещенного лица;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

справку назначения группы инвалидности.

Семьи, имеющие трое и более детей в возрасте до 16 лет:

паспорт;

справки перемещенного лица;

идентификационный код;

свидетельства рождения детей.

Семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сирота в возрасте до 16 лет:

паспорт;

справку перемещенного лица;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка;

распоряжение об опекунстве.

Люди с инвалидностью (инвалид I группы) получат 3 сертификата по 500 грн (1500 грн), семьи указанные из перечня категорий получателей получают 9 сертификатов по 500 грн (4500 грн).

– Если товаров в чеке будет, например, 510 гривен, то человека попросят доплатить 10 гривен, а если на 480, то 20 гривен сдачи не дадут, – рассказала Татьяна Гоенко, глава Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины.

Где в Киеве можно получить ваучер на 500 гривен

Киевская городская организация Красного Креста организовала выдачу помощи на правом берегу столицы (лица, зарегистрированные в Шевченковском, Печерском, Подольском, Голосеевском, Оболонском, Соломенском и Святошинском районах) могут получить сертификаты каждую среду и пятницу по адресу: Владимирская, 51 Б (Vcentri Hub) рядом метро Театральная.

На левом берегу — каждый вторник по адресу: ул. Миропольская, 19, рядом метро Черниговская.

Время выдачи: с 10:00 до 16:00 в порядке живой очереди.

Телефон информационного центра — 0800332656.

Фото — Facebook Uniсef Ukraine, Червоний Хрест України

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