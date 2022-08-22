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Пенсии 2022: будет ли повышение и какие минимальные и максимальные выплаты во время войны

Пенсии 2022: будет ли повышение и какие минимальные и максимальные выплаты во время войны

Украинские пенсионеры будут получать возросшие выплаты. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Известно, что к концу 2022 года размер средней пенсии в Украине составит 4,5 тыс. грн. Повышения будут проходить в три этапа – в июле, октябре и декабре.

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Ожидается, что уже в июле минимальная пенсия вырастет до 2027 грн, а максимальная до 20270 грн. В октябре состоится перерасчет пенсий для пенсионеров в возрасте от 70 лет при наличии полного стажа (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин) и для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин). Их минимальные пенсии составят 3000 грн. и 2 680 грн. соответственно. А для пенсионеров от 70 до 75 лет установят ежемесячную доплату к пенсии в размере 300 грн.

В декабре же пенсии возрастут из-за повышения прожиточного минимума. Минимальные пенсионные выплаты составят 2093 грн, а максимальные — 20930 грн. Для неработающих пенсионеров от 60 до 70 лет при наличии достаточного стажа минимальная пенсия составит 2500 грн.

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