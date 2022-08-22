Комендантский час в День Независимости — ограничения, которые будут действовать

Украинские спецслужбы предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокациях накануне Дня Независимости. Из-за этого в разных городах на несколько дней ввели дополнительные ограничения.

Уже с 22 августа украинцам нужно быть особенно осторожными. Об ограничениях, которые ввели из-за серьезной угрозы, читай на сайте Нового канала.

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Запрет массовых мероприятий в Киеве

Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов запретил проводить любые массовые мероприятия в столице в течение 22 – 25 августа. До 24 августа включительно метро будет работать с 06:00 до 21:00.

Кроме того, по данным «Украинской правды», работникам Правительственного квартала рекомендуют не ходить на работу в офис с 22 по 26 августа. Всех сотрудников государственных учреждений призвали «по возможности меньше там появляться», а работать из дома. Уже известно, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно, за исключением работников, работающих в международных делегациях и над подготовкой к следующему заседанию.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, как будут проходить торжества по случаю государственных праздников:

во время проведения мероприятий ко Дню Государственного Флага 23 августа и празднования Независимости Украины 24 августа запрещено проводить любые развлекательные и другие массовые мероприятия:

все торжества следует провести с ограниченным количеством людей с соблюдением всех требований безопасности или онлайн.

Местным жителям напомнили, что соблюдение правил безопасности спасает жизнь. Есть угроза, что россия может нанести удары по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуре и расположенным рядом жилым массивам.

В Харькове

Из-за опасности в Харькове решили изменить продолжительность комендантского часа. Так, он будет действовать в течение 22 – 25 августа с 19:00 до 07:00. Глава ОВА Олег Синегубов призвал население подготовиться к длительному пребыванию в домах и в укрытиях.

Отметим, во время действия комендантского часа запрещено:

находиться в общественных местах;

передвигаться по улицам пешком или на транспорте.

Выйти на улицу можно лишь в том случае, если во время тревоги вы направляетесь в укрытие.

Кроме того, 23 августа в Харькове не будут работать пункты гуманитарной помощи. Получить ее на этой неделе можно будет 25 или 27 августа.

Ограничения на Буковине

Совет обороны Черновицкой области запретил религиозным организациям проводить крестные ходы. Также в области ограничили проведение мирных собраний, митингов, шествий и других массовых мероприятий. Их организацию будут согласовывать со штабом территориальной обороны через ОВА.

По словам главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка, организаторы мероприятий должны определять количество участников, в соответствии с вместимостью ближайших укрытий. Если на Буковине объявят воздушную тревогу – мероприятие нужно немедленно прекратить.

Жителям Николаева советуют работать дистанционно

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что областной центр на День Независимости закрывать не будут. Однако все массовые мероприятия запрещены. Кроме того, жителям области советуют остаться работать из дома.

Ограничение в Запорожье

Запорожская ОВА сообщила, что с 23 по 25 августа запрещают проводить:

мирное собрание;

митинги;

походы;

демонстрации;

другие массовые мероприятия.

Кроме того, все предприятия, учреждения, организации, учреждения на территории области должны соблюдать все меры безопасности. Людям напоминают, что в случае воздушной тревоги необходимо спускаться в укрытие гражданской защиты.

Александр Старух подчеркнул: в этом году необходимо отказаться от массовых мероприятий, чтобы сохранить жизнь.

В Кривом Роге

Александр Вилкул – глава военной администрации Кривого Рога – заявил, что комендантский час в городе продлится с 22:00 до 5:00 (как обычно). Никаких праздничных и массовых мероприятий в городе не будет.

Предприятиям всех форм собственности рекомендовали перейти на дистанционный режим работы. Между тем, органы государственной власти, самоуправления и силовых структур должны обязательно это сделать.

В городе усилят патрулирование и меры безопасности.

Масштабные ограничения в Славянской общине

Вадим Лях – начальник городской военной администрации – заявил, что на территории Славянской общины запрещают любые массовые мероприятия и скопления людей.

В Черниговской области

Вячеслав Чаус – глава Черниговской ОВА – сообщил, что на территории области запрещают проведение массовых мероприятий. Комендантский час не будут менять, однако людей просят не пренебрегать правилами безопасности.

В Краматорске остановят движение транспорта

В Краматорске с 23 по 25 августа вводят следующие ограничения:

запрещают проведение массовых мероприятий и скопления людей;

останавливают общественный транспорт;

запрещают деятельность организаций и учреждений;

приостанавливают выдачу гуманитарной помощи;

переносят эвакуационные рейсы.

В Луцке

В Луцке отменяют массовые торжественные мероприятия. Людей призвали не паниковать, однако соблюдать все правила безопасности.

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