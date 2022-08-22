Беженство в США из Украины 2022: можно ли уехать от войны в штаты

Еще в марте 2022 года американское правительство объявило, что США готовы принять до 100 тысяч граждан и жителей Украины, убегающих от российского военного вторжения

Часть из этой квоты должна принадлежать членам семьи людей, уже имеющих вид на жительство, работу или обучение в Соединенных Штатах. Это подтвердил президент США Джо Байден в своей речи по поводу Украины в Польше. Издание «Голос Америки» в свою очередь писало, что особое внимание будет уделяться представителям ЛГБТК, активистам, журналистам и другим уязвимым группам.

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Кто именно из граждан Украины может рассчитывать на въезд в США и легальное пребывание там во время войны, правительство США обещало объяснить еще в последнюю неделю марта, однако этого так и не произошло.

Что говорит об украинских беженцах в Штаты посол Украины в США?

Посол в США Оксана Маркарова рассказала УП, что для украинцев-беженцев действует temporary protected status – статус временной поддержки, позволяющий находиться в Штатах до 18 месяцев, в том числе получать разрешение на работу.

— Действует для тех украинцев, которые находились в Соединенных Штатах до 1 марта, то есть те, кто приехал по любым визам. Они получили возможность подать на этот статус и этот статус позволяет находиться в Соединенных Штатах до 18 месяцев, в том числе получать разрешение на работу. Все приезжающие сейчас за любыми визами все попадают в Соединенные Штаты, — рассказала Маркарова.

Однако вопрос, который у Госдепа на повестке дня один из первых – это категория украинцев, у кого нет визы, но у кого есть родственники, знакомые в США. Логично, что этот вопрос больше всего интересует тех, кто хотел бы поехать сейчас в Штаты.

Как украинцам получить визу в США во время войны?

До нападения россии на Украину посольство США в Украине находилось в Киеве. Однако всех сотрудников увезли из столицы еще до начала полномасштабной агрессии россии. Некоторые представители консульства остались во Львове, однако они не предоставляют паспортные, визовые или обычные услуги. Поэтому за визами украинцам ближе всего ехать в Польшу. Получить визы можно в Варшаве, Познани и Кракове.

Посольство США в Варшаве

Aleje Ujazdowskie 29/31

00-540 Warsaw Poland

Tel.: +48 22 504 2000

Генеральное консульство США в Кракове

ul. Stolarska 9

31-043 Краков

Tel.: +48 12 424 5100

Fax: +48 12 424 5103

Консульское Агентство в Познани

ul. Paderewskiego 8

61-770 Познань

Tel.: +48 61 851 8516

Fax: +48 61 851 8966

Также получить визу в США можно в Германии, во Франкфурте.

Если у меня уже есть виза в США, какие действия дальше?

Как именно сто тысяч украинских беженцев попадут в США – пока не ясно. Ни администрация США, ни иммиграционные службы не обнародовали процессуально-юридические детали и требования для получения статуса беженца украинцами.

— Наша первая реакция – очень положительная. Мы аплодируем этому решению. Наша первая реакция: вау. Но как бюрократы, мы, консулы, прежде всего, должны видеть документы. Мы должны увидеть законы, в которых говорится, как нам нужно действовать, что мы должны делать. Какие правила, по которым наши беженцы будут прибывать сюда, – рассказал генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов.

Возможно, США не спешат объяснять и решать вопросы с украинскими беженцами, ведь рассчитывают на то, что Штаты не должны стать основным местом, куда поедут украинские переселенцы. По статистике, действительно сейчас большинство украинцев едут в Польшу. Как отмечало Reuters, только семь украинских беженцев переехали в Штаты с 1 по 16 марта.

— Логистически пересечение океана сейчас невозможно для большинства из них, — сообщил генеральный консул Польши в Нью-Йорке Адриан Кубицки.

Однако следует отметить и то, что все украинцы с визами, прибывшими в Штаты после начала войны, смогли беспрепятственно попасть на территорию страны и получить статус временной защиты. Вылететь можно из любой европейской страны.

Могу ли я попасть на территорию США без получения визы?

Вариантов не много, они неидеальны, но есть.

Первый – заехать в США через Мексику. Если у тебя нет визы, ты можешь прилететь в Мексику, в город Тихуану. Здесь на пешеходной границе с Америкой запросить гуманитарный пароль и по нему въехать. Если подробнее – в Тихуане для пешего перехода открыты для украинцев два порта: San Ysidro и Otay Mesa. Группа волонтеров встречает людей в аэропорту и их размещают временно в спортивном центре Benito Juarez – его и раньше использовали для обустройства временных лагерей для мигрантов. Срок ожидания для пересечения границы 28-30 часов. И вуаля, ты в Штатах. Но такой способ перехода границы, конечно, не дает всех прав и сразу:

Ты можешь находиться легально на территории США в течение года

Права на бесплатную медицину у тебя нет

Ты можешь подать на разрешение на работу, SNN (идентификационный код) и водительское удостоверение.

Разрешение на работу могут рассматривать в течение 6 месяцев, так что у тебя должен быть запас денег, чтобы прожить без работы

На денежную помощь рассчитывать не стоит

Если ты хочешь жить в Штатах больше года или думаешь там остаться навсегда, нужно сразу нанимать миграционного адвоката, который тоже стоит не мало.

Второй – заехать через Канаду. У Канады, в отличие от США, есть четкая программа для украинцев, подавшись на которую ты можешь получить визу на 10 лет и право находиться, работать в Канаде в течение трех лет. Получив такую ​​визу и попав на территорию Канады можно спокойно перейти границу и попасть в Штаты. Но конечно, никаких прав ты не получишь. Необходимо нанимать миграционного адвоката, который поможет легализоваться или хотя бы получить право на работу.

В общем, конечно, чтобы твоя поездка в Штаты прошла удачно, независимо от того, есть у тебя виза или нет, перед покупкой билетов лучше проконсультируйся с миграционным адвокатом или агентством, которое помогает с получением виз. Тогда ты узнаешь все необходимые нюансы, в том числе и конкретно по твоему случаю.

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