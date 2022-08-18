Огурцы кимчи по корейскому рецепту от Алекса Якутова

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Необычный способ заготовки овощей на зиму
Огурцы – одна из самых древних овощных культур, которую знает человечество. Семена этого растения находили в развалинах хазарского города, которому шесть тысяч лет. Огурцы полезные и диетические. Украинцы их очень любят и заготавливают на зиму. Чаще всего засаливают или маринуют, но мы предлагаем приготовить их по корейскому рецепту от эксперта реалити Нового канала «На ножах» Алекса Якутова.
– Не люблю обычные хрустящие или бочковые огурцы. Как Шеф, очень привередлив во вкусах, – говорит Алекс. – Поэтому я ужасный фанат огурцов кимчи – это корейская тема. Они получаются острыми, пикантными. Их можно как законсервировать, так и есть уже на следующий день.
Вам понадобятся:
* последние две позиции можно купить в больших гипермаркетах или через интернет.
Приготовление:
Приятного аппетита!
Какими советами и секретами Шеф Алекс Якутов будет делиться с владельцами и командами ресторанов – смотрите в реалити «На ножах» на Новом канале.
Фото: Unsplash