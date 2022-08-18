«Ми купили супутник!»: Сергей Притула рассказал, на что потратили деньги за байрактары

Основатель Благотворительного фонда и ведущий Нового канала открыл секрет, которого так ждали украинцы!

25 июня закончился огромный проект Фонда Сергея Притулы под названием «Народний байрактар». Во время него украинцы собрали 600 млн. грн. Компания Baykar поступила благородно, обязавшись передать Украине три ударных беспилотника на бесплатной основе. Так что встал вопрос: «На что потратить собранные людьми деньги?»

Cейчас смотрят

– Ми пообіцяли розпорядитися цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більшу шкоду нашим ворогам, – говорит Сергей Притула. – Вступили в перемовини з Міністерством оборони України і після довготривалих консультацій таке рішення було знайдене. Я дякую усім, хто виявив терплячість, очікуючи на те, що я зараз повідомлю. Українці, ви – космос! Ми купили супутник!

Секрет, наконец, открыт: за деньги, собранные на байрактары, купили спутник!

– Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір’я супутників компанії «Айсай». І цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед, – сообщает волонтер и ведущий Нового канала. – Відтепер наша армія максимально швидко отримуватиме супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато!

Украинцы, вместе мы сила! Слава Украине!