«‎Воздушная тревога»: где скачать приложение и как им пользоваться

Приложение «‎Воздушная тревога» онлайн — где скачать, как пользоваться, как настроить звуковой сигнал сирены. Все, что нужно знать о жизненно важной мобильной эпке, — далее в материале

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«‎Воздушная тревога» — приложение для оповещения об опасности

Приложение «‎Воздушная тревога» было разработано компанией Ajax Systems по инициативе IT-компании stfalcon.com и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины. Оно позволяет мгновенно получать оповещение о воздушной тревоге в выбранном городе или области от системы гражданской обороны.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что приложение «‎Воздушная тревога» скачали более 3,5 млн украинцев.

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«‎Воздушная тревога» — как работает приложение

Мобильное приложение «‎Воздушная тревога» работает следующим образом%:

Оператор областной государственной администрации получает сигнал про воздушную тревогу; Оператор немедленно передает информацию на пульт; Приложение рассылает оповещение пользователям, которые выбрали соответствующую область; Как только оператор присылает сигнал про отбой тревоги, пользователи приложения получают оповещение об этом.

ВАЖНО!

Мобильные операторы lifecell, Kyivstar и Vodafone не будут снимать мегабайты, а соответственно и деньги за использование приложения «‎Воздушная тревога». Главное, чтобы у смартфона был доступ в интернет.

«‎Воздушная тревога» — как пользоваться приложением

Приложение «‎Воздушная тревога» не требует регистрации, не собирает персональные данные или данные про геолокацию. В нем доступны все области Украины, есть возможность выбрать конкретный район или территориальную общину, и получать оповещения о воздушной тревоге в рамках заданных параметров.

В приложении «‎Воздушная тревога» можно регулировать громкость уведомлений о начале и завершении сирены, а также выбирать звуковой сигнал.

«‎Воздушная тревога» — скачать приложение:

Приложение «‎Воздушная тревога» можна скачать: