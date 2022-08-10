«Даша Астафьева растоптала его»: Вова Шумко – о сухпайке русни, который продали на благотворительном аукционе

Участник Improv Live Show, которое осенью покажет Новый канал, признался, что необычный лот сразу на сцене и уничтожили

Украинские знаменитости с начала полномасштабной войны всячески помогают ВСУ, собирая средства на благотворительных концертах и аукционах. Актер Improv Live Show, которое осенью покажет Новый канал, Владимир Шумко с друзьями и коллегами за пять месяцев дали много благотворительных концертов в разных городах Украины. Они также часто устраивают аукционы для нужд армии. И на одном из выступлений в Киеве за немалые деньги продали ну о-о-очень необычный лот.

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– Мои друзья вместе с ОО «Ліга життя» поехали в Ирпень. У меня, к сожалению, тогда не было возможности присоединиться к ним, – рассказывает импровизатор. – Они общались с людьми, заходили в квартиры, где нет стен. Видели много руин. Во время этого люди предложили ребятам рашистский сухпаек, который нашли, когда разбирали завалы. Мы подумали: «Может, нам пригодится». В итоге разыграли его на аукционе во время благотворительного концерта Improv Live Show за тысячу долларов.

На этом история не заканчивается! Как сухпаек быстро и неожиданно появился у ребят, так и был уничтожен.

– Человек купил на аукционе сухпаек и сказал: «Раздавите. Он мне не нужен». И Даша Астафьева, которая участвовала в концерте, сразу же растоптала его, – с улыбкой поделился Вова Шумко в YouTube-проекте «Гончарова Подкаст».