Невиданная Азовсталь: Фонд Сергея Притулы устраивает выставку фотографий героев «Азовстали»

100% собранных средств пойдут на закупку милитарной помощи полку «Азов»

С 12 по 14 августа в галерее D12 (ул. Десятинная, 12) в Киеве пройдет выставка фотографий Дмитрия Козацкого (позывной «Орест»), фотографа и руководителя пресс-службы полка «Азов». Цель мероприятия – собрать средства на милитарную помощь для бойцов полк «Азов», которые продолжают борьбу, пока их побратимы находятся в российском плену, и напомнить миру о защитниках Мариуполя и их героизме.

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– Наряду с 25 известными работами «Ореста» мы покажем ранее не публиковавшиеся фотоработы из бомбоубежищ «Азовстали». Их Фонду предоставила его мама Ирина, – говорят в Фонде Притулы. – Мы покажем видео, которые защитники «Азовстали» посылали своим семьям прямо из ада в окружение оккупантов. «Азовсталь» – это еще не прошлое. Это история, которая продолжается прямо сейчас. Защитники Мариуполя по-прежнему в российском плену. Мы не имеем права о них забывать!

Также в рамках события состоится встреча-разговор с родственниками бойцов разных подразделений, которые были на «Азовстали». Это и «Азов», и пограничники, и бойцы территориальной обороны, и полиции Мариуполя. Они расскажут истории защитников Мариуполя, которые до сих пор никто не слышал. А еще в разные дни выступят Сергей Жадан, группа ТНМК и диджей Дарья Коломиец.