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«Не вигризайте себе! Ви робите достатньо!»: советы Сергея Притулы, как поддержать себя и родных

«Не вигризайте себе! Ви робите достатньо!»: советы Сергея Притулы, как поддержать себя и родных

Волонтер и ведущий Нового канала поделился мыслями, как помочь себе морально

Более пяти месяцев украинцы живут в состоянии стресса из-за войны. Кто-то научился справляться с собой и поддерживать окружающих. Кому-то до сих пор сложно взять себя в руки. Волонтер, ведущий Нового канала и основатель Благотворительного фонда Сергей Притула поделился своими советами по этому поводу.

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«Не вигризайте себе! Ви робите достатньо!»: советы Сергея Притулы, как поддержать себя и родных

– Спілкуйтеся! Спілкуйтесь і будьте поряд, коли комусь із рідних чи друзів важко, – советует Притула. – Це, насправді, тотальна проблема. Війна – то страшний форс-мажор, який може зламати людину. Бо в неї просто немає схожого досвіду. Як реагувати на тисячі смертей? На мільйони біженців? Голова це сприймає, але серце вискакує, а організм «теліпає».

«Не вигризайте себе! Ви робите достатньо!»: советы Сергея Притулы, как поддержать себя и родных

Сергей Притула говорит, что важно не грызть себя и спокойно все анализировать.

– Величезною проблемою для суспільства є те, що люди вважають, що роблять недостатньо для нашої перемоги, – говорит он. – От людина ходить і думає: «Я мало роблю». Раджу сісти, заспокоїтись і подивитися, скільки й чого ви робите. Якщо ходите на роботу, виконуєте свою справу і чесною працею допомагаєте українській економіці – це вже немало. Якщо ви ще при цьому донатите волонтерам, плетете маскувальні сітки, то що ще від себе хочете? Не вигризайте себе! Не випалюйте! Ви не винні в тому, що путін напав на Україну. Ви робите достатньо! Інша справа, що є ті, хто нічого не роблять. Що війна, що без війни, є люди, які ставлять усе під сумнів, шукають зраду, розказують, що солдати воюють неправильно, волонтери у нас неправильні. Та я радий, що в українському суспільстві таких, насправді, вкрай мало.

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