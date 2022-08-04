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«Мы не посмели отказать»: Александр Педан расплакался во время интервью с мариупольским студентом

Александр Педан расплакался во время интервью с мариупольским студентом

Телеведущий познакомился с парнем осенью, во время съемок образовательного тревела «УніверCheck» в Мариуполе. Во второй раз они встретились во время войны, чтобы Илья рассказал свою историю эвакуации

Мариуполь навсегда останется незаживающей раной в сердцах украинцев. Из прогрессивного индустриального города он превратился в руины. Вместе с командой образовательного тревел-проекта «Універ Check» ведущий Нового канала Александр Педан посетил Мариуполь осенью 2021 года. Проинспектировал Приазовский государственный технический университет, побывал в Украинской академии лидерства, прогулялся по набережной и полюбовался красотой вечернего города.

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– Я бывал в Мариуполе много раз. И с каждым приездом замечал, как город становится лучше! – говорит Александр. – Последние съемки мы провели как раз на той же площади перед драматическим театром, где через несколько месяцев напуганные местные напишут слово «Дети», что не остановит рашистов…

Александр Педан расплакался во время интервью с мариупольским студентом

В Мариуполе команда проекта познакомилась с местным юношей Ильей. Он был и остается студентом Приазовского государственного технического института. Потому что, несмотря на оккупацию города и уничтоженное здание, вуз продолжает работать и ждет абитуриентов. В мирное время Илья восторженно расхваливал свой университет, а во время войны первым написал команде проекта с просьбой опубликовать выпуск о Мариуполе.

– Больше всего сомнений у нас вызвал Мариуполь и Приазовский технический университет, – признается Александр Педан. – Те кадры, которые сняли до войны, и то, что рашисты сделали с городом, разительно отличается. Поэтому мы колебались, стоит ли публиковать этот выпуск и в очередной раз триггерить украинцев. Но нам написал Илья и попросил показать его родной город таким, каким он был раньше. Мы не посмели отказать.

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Александр Педан расплакался во время интервью с мариупольским студентом

В интервью Педану Илья рассказал свою историю эвакуации. Парень оставался в Мариуполе до марта. Когда его семья поняла, что ситуация будет становиться опаснее, решились на отъезд.

– Автомобиль родителей полностью побило осколками во время обстрелов. Но нам повезло – мой стоял немного дальше, поэтому уцелел, – рассказывает герой «Універ Check». – Единственным вариантом эвакуироваться было ехать на собственной машине. Не было ни автобусов, ни поездов. Люди подбирали друг друга, упаковывали вещи в незаполненные авто.

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Александр Педан расплакался во время интервью с мариупольским студентом

Квартира Ильи разрушена. Об этом его семья узнала с фотографий и видео из интернета. Уничтожено и здание Приазовского государственного технического университета. Но стены – не люди, говорит парень. Поэтому вуз продолжает работу и готовится принимать абитуриентов.

– Университет переехал в Днепр. Администрация и приемная комиссия работают в помещении «Днепровской политехники», – говорит студент ПГТУ. – Сразу после эвакуации мы пытались связаться с преподавателями и студентами, чтобы узнать, кто жив, кто на связи. Пока известно о гибели шести преподавателей и пяти студентов, но все еще остаются люди, с которыми не удалось сконтактироваться, поэтому их судьба нам неизвестна.

Александр Педан расплакался во время интервью с мариупольским студентом

Только в Днепре работает единственный легитимный Приазовский государственный технический университет. В Мариуполе мошенники из псевдореспублик выдают себя за ПГТУ. Но это фейковый вуз, не имеющий ничего общего с МОН! Он не может обеспечить ни образования, ни действительных дипломов.

Во время интервью с парнем Александру Педану трудно было сохранять спокойствие, и он даже заплакал. Чтобы вспомнить украинский Мариуполь до вторжения россии – смотрите «выпуск-реквием» образовательного тревел-проекта «УніверCheck» по ссылке:

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