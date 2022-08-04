Александр Педан расплакался во время интервью с мариупольским студентом

Телеведущий познакомился с парнем осенью, во время съемок образовательного тревела «УніверCheck» в Мариуполе. Во второй раз они встретились во время войны, чтобы Илья рассказал свою историю эвакуации

Мариуполь навсегда останется незаживающей раной в сердцах украинцев. Из прогрессивного индустриального города он превратился в руины. Вместе с командой образовательного тревел-проекта «Універ Check» ведущий Нового канала Александр Педан посетил Мариуполь осенью 2021 года. Проинспектировал Приазовский государственный технический университет, побывал в Украинской академии лидерства, прогулялся по набережной и полюбовался красотой вечернего города.

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– Я бывал в Мариуполе много раз. И с каждым приездом замечал, как город становится лучше! – говорит Александр. – Последние съемки мы провели как раз на той же площади перед драматическим театром, где через несколько месяцев напуганные местные напишут слово «Дети», что не остановит рашистов…

В Мариуполе команда проекта познакомилась с местным юношей Ильей. Он был и остается студентом Приазовского государственного технического института. Потому что, несмотря на оккупацию города и уничтоженное здание, вуз продолжает работать и ждет абитуриентов. В мирное время Илья восторженно расхваливал свой университет, а во время войны первым написал команде проекта с просьбой опубликовать выпуск о Мариуполе.

– Больше всего сомнений у нас вызвал Мариуполь и Приазовский технический университет, – признается Александр Педан. – Те кадры, которые сняли до войны, и то, что рашисты сделали с городом, разительно отличается. Поэтому мы колебались, стоит ли публиковать этот выпуск и в очередной раз триггерить украинцев. Но нам написал Илья и попросил показать его родной город таким, каким он был раньше. Мы не посмели отказать.

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В интервью Педану Илья рассказал свою историю эвакуации. Парень оставался в Мариуполе до марта. Когда его семья поняла, что ситуация будет становиться опаснее, решились на отъезд.

– Автомобиль родителей полностью побило осколками во время обстрелов. Но нам повезло – мой стоял немного дальше, поэтому уцелел, – рассказывает герой «Універ Check». – Единственным вариантом эвакуироваться было ехать на собственной машине. Не было ни автобусов, ни поездов. Люди подбирали друг друга, упаковывали вещи в незаполненные авто.

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Квартира Ильи разрушена. Об этом его семья узнала с фотографий и видео из интернета. Уничтожено и здание Приазовского государственного технического университета. Но стены – не люди, говорит парень. Поэтому вуз продолжает работу и готовится принимать абитуриентов.

– Университет переехал в Днепр. Администрация и приемная комиссия работают в помещении «Днепровской политехники», – говорит студент ПГТУ. – Сразу после эвакуации мы пытались связаться с преподавателями и студентами, чтобы узнать, кто жив, кто на связи. Пока известно о гибели шести преподавателей и пяти студентов, но все еще остаются люди, с которыми не удалось сконтактироваться, поэтому их судьба нам неизвестна.

Только в Днепре работает единственный легитимный Приазовский государственный технический университет. В Мариуполе мошенники из псевдореспублик выдают себя за ПГТУ. Но это фейковый вуз, не имеющий ничего общего с МОН! Он не может обеспечить ни образования, ни действительных дипломов.

Во время интервью с парнем Александру Педану трудно было сохранять спокойствие, и он даже заплакал. Чтобы вспомнить украинский Мариуполь до вторжения россии – смотрите «выпуск-реквием» образовательного тревел-проекта «УніверCheck» по ссылке: