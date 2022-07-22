Леся Никитюк выпустила лирическую песню о погибшем военном

Новая музыкальная работа ведущей Нового канала посвящена всем украинцам, которые борются за свою свободу и независимость

После начала полномасштабного вторжения Леся Никитюк продолжила поднимать настроение украинцам своим жизнеутверждающим юмором и позитивными песнями. Но и держать в себе переживания по поводу ужасов войны ведущая Нового канала не смогла, поэтому выпустила лирическую песню «Блакитні очі». Cейчас смотрят «Постоянно чищу»: Леся Никитюк – о российской аудитории в Instagram «Вона величезна молодець! Просто браво!»: Сергей Притула – о Лесе Никитюк

Песня посвящается всем, кто защищает нашу страну. Всем, кто ждет защитников дома. Всем, кто приближает победу в тылу. Всем, кто любит Украину и готов отдать за нее свою жизнь.

Именно смерть близкого друга – Дениса Рихтера – вдохновила Лесю на написание этой песни. Денис погиб в бою в Луганской области.

— В памяти остались его волшебная улыбка, его доброта, его человечность, решительность, смелость, ну и, конечно, голубые глаза… — говорит ведущая Нового канала.

Музыку написал известный украинский композитор Руслан Квинта.

Слушайте песню «Блакитні очі»

">по ссылке.