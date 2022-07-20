Новый канал>Новости

Что взять с собой на войну? Военный тревожный чемоданчик

Что взять с собой на войну? Собираем тревожный чемодан для военного

В связи с полномасштабным вторжением россии на территорию Украины 3 марта 2022 года Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. Он определил очередь призыва резервистов украинской армии призывного возраста от 18 до 60 лет. Сейчас в Украине началась вторая волна мобилизации. А потому мужчинам стоит позаботиться о себе и собрать военный тревожный чемодан заранее.

Что положить в тревожный чемоданчик для военного?

Cейчас смотрят

Комплектация тревожного чемодана военнослужащих утверждается в большинстве случаев приказом местного руководителя в месте прохождения военной службы.

Общий список вещей, входящих в комплектацию тревожного чемодана военнослужащих включает следующие предметы:

  • Жетон с указанием личного номера (именная бирка)
  • Индивидуальные средства защиты
  • Карта района, города, области
  • Набор простых карандашей и автоматических ручек
  • Паспорт сотрудника, пропуск, удостоверение, водительские права, другие документы (при необходимости)
  • Линейка командирского типа
  • Компас
  • Нож (складной)
  • Изменение комплекта вещей
  • Носки, иглы, нити, платки носовые
  • Набор продуктов питания на семьдесят два часа
  • Туалетные и столовые приборы
  • Свеча, фонарик, спички
  • Конверты, записная книжка

Мобилизация 2022 — Украина: как проходит обучение военных и ответы на часто задаваемые вопросы

Мобилизация в Украине: когда закончится и кого не берут

Что еще положить в тревожный чемодан военного?

Также стоит позаботиться и о дополнительных вещах, которые можно положить в тревожный чемодан военного. Важно иметь с собой:

  • Аптечку со всем необходимым для оказания первой медицинской помощи и необходимыми медицинскими препаратами именно вам
  • Питьевая вода
  • Продукты питания длительного хранения: соль, сахар, сухарики или хлебцы, конфеты, тушенку, лапшу и хлопья быстрого приготовления.
  • Минимальный набор небьющейся посуды: миску, кружку, ложку, нож, вилку), а также котелок и фляжку, которая крепится на пояс.
  • Средства для разведения огня. Лучшим вариантом будет кремень (зажигалки в длительных путешествиях часто приподнимаются). Также сюда входят спички туристического типа, которые необходимо положить в герметичную промокнущую в непогоду упаковку. А лучше всего запастись сухим горючим в таблетках.
  • Средства личной гигиены: бритва с дополнительными съемными лезвиями (одноразовые станки), мыло (жидкое), зубная щетка и паста, тряпчаный носовой платок, упаковки одноразовых салфеток или платков, туалетная бумага, полотенце.
  • Документы: паспорт, водительские права, медицинский полис, военный билет. Их лучше держать в специальном воднонепроницаемом пакете.
  • Различные инструменты первой необходимости. Сюда входят иглы, нити, нож, топор или пила, перчатки рабочие, фонарики с батарейками, саперная лопатка. Выбирать лучше инструменты хорошего качества, чтобы они не сломались при использовании.
  • С одежды необходимо взять комплект удобных и качественных вещей. Лучше всего выбирать предметы, обладающие влагостойкими и теплосберегающими свойствами. Наиболее подходящим вариантом будет термобелье. Не менее важны перчатки, носки и шапка (желательно вязаная). Базовым комплектом вещей обеспечит государство.

рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь