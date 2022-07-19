Леся Никитюк – о российской аудитории в Instagram

Ведущая Нового канала поделилась секретом, который помогает ей уменьшать количество подписчиков из рф

В Instagram на Лесю Никитюк подписаны уже четыре миллиона поклонников, которые ежедневно следят за жизнью любимой звезды и поддерживают все ее инициативы. Но есть среди них и недоброжелатели из россии, которые хейтят ведущую Нового канала только за то, что она украинка. Впрочем, с каждым днем таких людей становится все меньше.

Cейчас смотрят

— Где-то в 2011-2012 годах, когда Instagram еще не набрал популярность в Украине, у меня было почти 80% российской аудитории. Когда началась война на востоке нашей страны, я сделала все возможное, чтобы сменить аудиторию, – призналась Никитюк в интервью Маше Ефросининой. —100% моих постов стали выходить на украинском языке — это привело к ужасному хейту и комментариям в стиле «мы не понимаем», «все надо переводить». Я просто продолжала свою работу и жила по совести.

«Вона величезна молодець! Просто браво!»: Сергей Притула – о Лесе Никитюк

«Не бросайтесь друг на друга»: Леся Никитюк призвала украинцев прекратить внутренние ссоры

В 2022-м Леся подошла к вопросу российской аудитории радикально. Ведь такие подписчики начали писать ей типичные пропагандистские сообщения — называли Никитюк и ее родственников бандеровцами, обвиняли во лжи.

— У меня в начале полномасштабной войны было 14% подписчиков по России. Я тогда написала: «Передайте всем остальным, что путин начал бомбить мою страну». И вот после этого начались невероятные срачи. Мне писали, что мы сами себя бомбим, что мы бандеровцы, и нас захватили нацисты. Я начала чистить Instagram от этой орковщины, потому что 14% из 4 миллионов это много, всех сразу не заблокируешь, – добавила ведущая Нового канала. – Четвертый месяц делаю у себя опросы, и кто нажимает «нет», тот автоматически бот или орк. Я захожу на их страницы и закрываюсь от них. И так у меня становится все меньше и меньше россиян в подписчиках — сейчас около 3%.