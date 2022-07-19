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Креативные силы Украины поддерживают креаторов в борьбе на информационном фронте

Креативные силы Украины поддерживают креаторов в борьбе на информационном фронте

Онлайн, бесплатно для всех украинцев

Недавно состоялся запуск проекта КРЕАТИВНЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ 2.0 и марафон «100 дней побед» для поддержания ресурсного состояния креаторов и борьбы украинцев во второй фазе инфовойны.

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КРЕАТИВНЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ — это объединение творческих людей, воюющих на информационном фронте Украины. С первого дня войны КСУ создает видео, статьи, посты, креативы, помогающие бороться с российской пропагандой, рассказывать миру правду о войне в Украине. Это необходимо для того, чтобы западные страны не остановили поставки оружия. Более 30 тысяч человек из нашего сообщества ежедневно создают креативы и пишут публикации с ключевым месседжем — Arm Ukraine Now. Благодаря этому изо дня в день приближается наша победа, а оружие, которое нам так нужно, едет в Украину.

Ведь как только снижается информационное давление на Запад, сразу и уменьшается уровень помощи нашей стране.

Креативные силы Украины поддерживают креаторов в борьбе на информационном фронте

ОБЩЕСТВО КРЕАТИВНЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ ПРИГЛАШАЕТ КРЕАТОРОВ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ФРОНТУ!

КСУ работает на два фронта:

  • внешний, где освещаются актуальные события войны;
  • внутреннее, где мы поддерживаем украинских креативщиков и помогаем им развиваться.

Внешнее направление – для создания и распространения креативов о войне приглашаем в КСУ творческих людей: дизайнеров, видеооператоров, видеомонтажеров, сценаристов, копирайтеров, журналистов.

Распространяют материалы в Tik-Tok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter и других социальных сетях.

Креативные силы Украины поддерживают креаторов в борьбе на информационном фронте

По словам Ольги Эль Рай — руководителя Креативных Сил Украины: «Основной хэштег проекта #ArmUkraine – Оружие Украине состоит в том, что у украинцев есть все необходимое для победы — смелость, рвение, единение и непокоренный дух. Единственная помощь, в которой мы сейчас нуждаемся — это регулярные, неустанные поставки оружия государствами-партнерами. Цель проекта: распространение в национальном и мировом инфопространстве месседжа о постоянной нужде оружия, что позволит Украине не только защищаться от террористической агрессии россии, но и выстоять на страже главных ценностей демократии и всего цивилизованного мира в целом. Защищая себя, мы стоим на страже других народов: их мирного неба, под которым дети должны спокойно спать в кроватках, а не прятаться по бомбоубежищам под звуки канонад. КСУ направлены на то, чтобы в мире каждый день видели контент об Украине и предоставляли большее вооружение. Главный лозунг: Arm Ukraine! Help Ukraine defensa itself!»

Креативные силы Украины поддерживают креаторов в борьбе на информационном фронте

Вооруженная Украина – это защищенная Европа, оружие – это не о насилии, оружие – щит от терроризма!

Для распространения этих месседжей разработана специальная айдентика.

  • Arm Ukraine! Ан armed Ukraine является protected Europe!
  • Arm Ukraine! Arms ≠ violence, arms = shield against terrorism

Внутреннее направление – в рамках КСУ создан марафон «100 дней побед». «Это ежедневные подкасты с задачами, позволяющими креативщикам набраться сил и начать жить заново – учиться, ставить цели и находить внутреннее равновесие, чтобы работать на благо Украины. Ведь при таких тяжелых психологических обстоятельствах это сделать довольно сложно. Но и при этом мы помним, что сейчас как никогда нужно максимально работать и развиваться. – говорит Ольга Эль Рай – руководитель Креативных Сил Украины.

Присоединиться к марафону могут все желающие. Это совершенно бесплатно и полезно. 100 дней – 100 задач, подкастов – 100 ранних подъемов – 5.000.000 побед, которые мы сделаем все вместе. Присоединиться к марафону 100 дней побед можно по ссылке.

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