Искусственный интеллект создал экспозицию, которую можно увидеть на ВДНГ

В Экспоцентре открыли галерею нереальных историй

Истории киевлян: футболистов, угощающих соперничающую команду завтраком в честь победы, друзей, которых просторы Экспоцентра вдохновили на кругосветное путешествие, и еженедельные катания на «Экотреке» бывшего гонщика и его сына. Жизнь ВДНГ — как хроника невероятных историй горожан.

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Этим летом команда Экспоцентра собрала десятки рассказов от гостей и сотрудников, чтобы создать настоящий артпроект «Галерея нереальных историй».

Автором экспонатов стал искусственный интеллект, изобразивший истории посетителей в картинах. Каждая из них посвящена той или иной локации ВДНГ: от урбан-парка до оранжереи. В общей сложности экспозиция насчитывает более 20 работ с использованием стилей таких художественных течений, как импрессионизм, экспрессионизм, фовизм, примитивизм и т.д.

— Мы реализовали коллаборацию человека и машины и в работах воспроизвели стили важных художников прошлого – Мане, Матисса, Ренуара, Руссо, Малевича. Все изображения сгенерированы алгоритмами нейронных сетей и не подвергались изменениям, дополнениям, цветокоррекции или ретуши. Процесс руководствовался только входными настройками, то есть историями людей о тех или иных локациях ВДНГ, — Евгений Санников, куратор проекта и руководитель Департамента исследований и инноваций FILM.UA Group.

Галерея стала уже логичным продолжением культурно-просветительской программы, в рамках которой команда Экспоцентра предлагает переосмыслить территорию Выставки. Так, в прошлом году на центральной аллее были представлены работы Жанны Кадыровой, Ксении Гнилицкой, Анатолия Белова и других украинских художников. В своих творениях они представили видение определенных архитектурных объектов ВДНГ.

— Во-первых, экспозицией этого года мы хотели сказать, что за каждой нашей локацией стоят люди: гости и работники. Эти места мало означают без них. Именно они создают атмосферу, настроение и историю, которым могли бы позавидовать даже легендарные художники. Во-вторых, мы вдохновляемся тем, что на своем пути в ЕС у Украины наконец-то есть шанс на скорые реформы. Это сложный путь, но мы уже сейчас чувствуем, как эффективно работают цифровые технологии (в том числе искусственный интеллект), которые могут значительно ускорить этот процесс, — Евгений Мушкин, генеральный директор ВДНГ.

Галерею разместили на центральной аллее ВДНГ Вход – свободный.