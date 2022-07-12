Юлия Зорий призналась, как это – быть женой министра обороны во время войны

Ведущая ICTV, эксперт диджитал-проекта Нового канала «Що робити, якщо…» рассказала, часто ли удается видеться с мужем

24 февраля Юлия Зорий могла бы привычно начать день на любимой работе – в студии «Ранку у Великому Місті». Но в то утро всех разбудили громкие взрывы – россия начала полномасштабное наступление. Пока одни семьи в полном составе эвакуировались – кто за границу, кто в более отдаленные от боевых действий регионы Украины, супруги Резников-Зорий не могли позволить себе подобное. Ведь он – министр обороны, и как никогда нужен Украине. Как только началось полномасштабное вторжение, Алексей сразу отправился на работу, оставив жену дома.

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– Весь день 24 февраля я ничего не ела и не пила, ни с кем не разговаривала. Просто сидела в кресле с включенным телевизором и не могла поверить в то, что это происходит на самом деле, – рассказала телеведущая в интервью «Вікнам». – Я словно находилась в анабиозе. Это очень страшно. Алексея рядом не было, на связь он выходил редко. Так что справиться помогли успокоительные капли.

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В тот период жизни Юлии переместилась в телефон.

– В начале войны даже один звонок или сообщение в день были для нас большим счастьем, – вспомнила она. – Помню, как в марте я просыпалась, и первое, что делала – проверяла, когда он был на связи. Тогда практически жила в телефоне – в ожидании сообщений от Алексея. К счастью, сейчас у нас есть возможность видеться хотя бы иногда.

А как еще изменилась жизнь Юлии в статусе супруги министра обороны во время полномасштабной войны?

– Не могу сказать, что я стала иначе ощущать эту роль. Он все равно министр обороны, я все равно его жена, которая делает свои дела, – призналась ведущая ICTV. – Занималась психологией и работала на горячей линии еще со времен коронавируса. И продолжила это с началом войны. Не как жена министра обороны, а просто как человек, желающий помочь и имеющий для этого определенные знания. Знаю, что делаю хорошее дело. И несу за него ответственность. У нас каждый на своем месте, и каждый делает все, что может.