Новый канал запускает блог о жизни переселенцев из Украины

Новый диджитал-проект – это блог о жизни простых украинцев, которые не по своей воле стали временными переселенцами, и теперь пытаются заново построить с нуля жизнь в другой стране. Кому-то удалось устроиться по профессии, кто-то осваивает абсолютно новую для себя сферу. У проекта нет съемочной группы, профессиональных камер и режиссера ­– только живые истории, снятые героями на телефон.

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Как проходил поиск жилья и работы за границей, как обустроен быт на новом месте, во сколько обходится жизнь в другой стране и какие нюансы нужно знать украинцам о жизни во временных местах проживания – все это в проекте Нового канала. Каждый выпуск посвящен одной стране, хронометраж – до 15 минут.

– Для проекта «Я з України» была проработана непривычная для ТВ технология производства. Герои записывали себя на телефоны частично в режиме реалити-блога, согласно оговоренного с нами сценарного плана и технических требований, – рассказывает Виктория Вишнякова, руководитель студии Star Light Media Production, которая снимала проект. – Перед этим мы с ними снимали расширенные черновые интервью, где расспрашивали все интересующие нас детали. На основе этой информации мы, собственно, и создавали подробный сценарий. А дальше начиналось самое интересное – запись!

К слову, из-за того, что герои снимали сами себя, на создание 15-минутного видео у команды уходило по несколько недель. Так как выпуски хотелось сделать максимально информативными и при этом погрузить зрителя в историю, все время приходилось просить героев что-то доснимать уже по ходу.

В пятницу, 8 июля, вышел первый выпуск проекта «Я з України» Польша. Его героиня – львовянка Кристина, которая вместе с маленькой дочерью бежала от войны в Польшу. Девушку приютила пара из города Олькуш. Они помогли ей разобраться с документами, найти работу и влюбились в украинский борщ, которым угостила их Кристина. Как живут украинцы в Польше – смотри в премьерном выпуске YouTube-проекта Нового канала!

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