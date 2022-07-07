Новый опрос в «Дії»: что делать с гербом СССР на щите монумента «Родина-мать»

Пожалуй, не каждый замечал, но щит монумента «Родина-мать» украшает герб ссср. После распада советского союза украинские власти так и не изменили этот пережиток советских времен. Но после полномасштабного вторжения России процесс избавления страны от советских символов значительно ускорился. Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало опрос в приложении «Дія» относительно того, что делать с гербом СССР на щите монумента «Батькивщина-мать».

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Украинцам предлагают определить судьбу герба ссср на щите монумента «Родина-мать», выбрав из трех предложенных вариантов:

оставить все, как есть;

снять советский герб и оставить чистый щит. После победы проведем конкурс и выберем, что там разместить;

заменить на Тризуб — Государственный Герб Украины.

Опрос продлится с 7 по 21 июля, участие может принять каждый желающий украинец, зарегистрированный в «Дія». Результаты обещают обнародовать уже через две недели.