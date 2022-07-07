Какой страх появился у Сергея Притулы после сбора на Байрактары

Также основатель Благотворительного фонда и ведущий Нового канала признался, какие важные проекты хочет реализовать в будущем

О проекте Фонда Сергея Притулы «Народный «Байрактар» слышали повсюду! За три дня украинцам удалось собрать средства на четыре самолета комплекса БПЛА, и тем самым по-хорошему шокировать мир. Основатель Фонда, волонтер и ведущий Нового канала Сергей Притула не сдержал слез счастья и гордости, когда проект был объявлен успешно реализованным. Но сейчас признается, что испытывает определенные волнения и опасения по поводу следующего сбора средств.

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– «Байрактарами» ми поставили дуже високу планку. І тепер у мене є внутрішній страх. Поясню, який, – говорит Притула. – У нас є велика проблема з транспортом. Його категорично не вистачає. У Міністерства оборони є бюрократичні заслінки, які не дозволяють їм купувати транспорт, що вже був у користуванні. Хоча він ще нормальний, на ходу, потрібно просто трохи підрихтувати. Ми, волонтери, можемо це зробити. У нас немає подібної бюрократії. Наприклад, знайти сток, на якому викупити, припустимо, 500 транспортних засобів. Уявімо, я скажу: «Друзі, давайте зберемо п’ять мільйонів доларів, щоб купити 500 тачок». За що ж я переживаю? Що люди скажуть: «Та то якось не той розмах». А це, насправді, капець, як треба!

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Сергей Притула рассказал, куда пойдут деньги, собранные на «Народные «Байрактары»

Сергей Притула признается, что следующие проекты действительно могут быть связаны с машинами. И призывает украинцев с доверием и пониманием отнестись к ним.

– Відверто кажучи, я б дуже хотів, щоб ми поставили питання транспорту на більший потік, аніж ми робимо зараз. Без вашої підтримки це буде нереально, – говорит он. – Я хочу, щоб люди знали про цю проблему, щоб ми могли сподіватися на таку ж підтримку, як у «Байрактарних» зборах.