Мобилизация 2022: женщины будут служить только добровольно

Центр противодействия информации ответил на самые распространенные вопросы военного учета женщин и опроверг фейки о призыве украинок на службу
Об этом стало известно из Telegram Центра.
Как известно, в Украине взятие на учет женщин должно начаться 1 октября 2022 года. В этой связи в сети распространяется много информации и не всегда правдивой. К тому же у самих женщин возникло много страхов и опасений.
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Взятие на учет женщин означает, что женщина становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной гвардии или других военных формирований. Но это касается только женщин тех профессий, которые определены в приказе Минобороны Украины.
В список профессий, работницы которых станут военнообязанными, вошли многие популярные специальности. В частности, это – журналисты, медики, программисты, музыканты, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтеры и многие другие профессии.
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Женщины с несовершеннолетними детьми младше 18 лет не подлежат призыву на военную службу с помощью мобилизации. Также в ЦПИ подчеркнули, что взятие на учет – это не мобилизация. Все служащие женщины делают это добровольно и/или по контракту.
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В военное время женщины могут быть приняты на военную службу и в военном резерве только по контракту и в добровольном порядке.
Военный учет не означает, что женщину призовут выполнять военную обязанность. Это лишь формальная перепись людей, нужная, чтобы государство понимало, кто и на каких должностях сможет быть эффективным и полезным для страны во время войны. Не только на фронте, но и в тылу.
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