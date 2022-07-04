С 1 октября выезд за границу женщин, которые состоят на военном учете могут запретить?

С 1 октября 2022 г. в Украине должна полноценно заработать процедура взятия женщин на военный учет. Ходили слухи, что прошедшие процедуру женщины не смогут больше уехать за границу во время действия военного положения. Но, похоже, информация не соответствует действительности.

Как пояснил в комментарии «Страна.ua» советник главы МВД Виктор Андрусов, женщинам не будут запрещать уезжать за границу.

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«Я думаю, что ограничений для перемещения женщин не будет. Конечно, некоторые женщины и сейчас должны быть на военном учете, если мы говорим о редчайших профессиях — медиках и других», — объяснил Андрусов.

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Также советник главы МВД отметил, что вводить ограничения для выезда из Украины даже для военнообязанных женщин не собираются.

«Конечно, в Верховной Раде могут принимать разные решения. Но если люди будут использовать мозг, то запрет для женщин не произойдет», — сказал Андрусов.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отмечала, что вопрос о мобилизации женщин в Украине сейчас не стоит. Однако с 1 октября 2022 года женщины, чьи специальности или профессии родственны соответствующим военно-учетным специальностям, должны браться на военный учет военнообязанных. Такие изменения регламентирует Указ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года.