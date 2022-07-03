Мобилизация 2022 — Украина объявила призыв резервистов второй волны. Что это значит? Как происходит мобилизация сейчас? Как проходит обучение военных? Ответы на эти и другие актуальные вопросы о мобилизации 2022 в Украине — далее в материале

Мобилизация в Украине: когда закончится и кого не берут

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Мобилизация 2022 в Украине: что это?

Мобилизация — это совокупность мероприятий, которые направлены на приведение вооруженных сил и государственной инфраструктуры в военное положение. Ее объявляют на фоне чрезвычайных обстоятельств в стране или мире. Мобилизация может быть общей (проводится в масштабе всего государства) и частной (проводится на отдельной территории с целью повышения боевой готовности вооруженных сил или отдельных ее формирований).

Мобилизация 2022: кто не подлежит службе в армии

Согласно указу о всеобщей мобилизации, местные органы исполнительной власти организовывают и обеспечивают:

своевременное оповещение и прибытие граждан, которых призывают на военную службу, а также прибытие техники на сборные пункты и воинские части;

призов на военную службу военнообязанных и резервистов, их доставку в воинские части и формирования Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины;

выделение на временной основе зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставление услуг Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе Украины, Государственной специальной службе транспорта, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины и другим военным формированием Украины, согласно мобилизационным планам.

В выполнении вышеупомянутых задач местным органам исполнительный власти содействуют территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности и физические лица — предприниматели. Параллельно на глав областных государственных администраций ложится функция по созданию и работе областных, районных и городских медицинских комиссий. Кабинет Министров Украины, в свою очередь, обязуется обеспечить финансирование и принятие в пределах полномочий других мер, которые связанны с объявлением и проведением общей мобилизации, а Служба безопасности Украины предпринимает меры по контрразведывательному обеспечению.

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Мобилизация 2022 в Украине: кого призовут на военную службу

В связи с вторжением российской федерации в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Согласно указу президента Владимира Зеленского, на военную службу призываются мужчины 18-60 лет, которые имеют украинское гражданство. Они не могут покидать территорию Украины и обязаны быть привлечены в ряды Вооруженных Сил.

Мобилизация 2022 в Украине подразумевает, что в первую очередь на службу призывают тех, кто обладает опытом в военном деле. Как известно, по вызову, всем военнообязанным гражданам страны необходимо встать на военный учет. Однако это не значит, что в ряды Вооруженных Сил будут призваны абсолютно все. Необходимое количество определяет Генеральный штаб ВСУ, он же формирует очередность призыва. На данный момент в Украине объявлена вторая волна мобилизации.

Мобилизация 2022 в Украине: как проходит обучение военных

Согласно статье 41 Закона Украины «‎О всеобщей воинской обязанности и военной службе», с целью подготовки необходимого контингента для комплектования Вооруженных Сил и других войск в военное время по решению Кабинета Министров вводится обязательное для всех граждан всеобщее военное обучение: мужчин-в возрасте от 15 до 55 лет, женщин — в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющих детей или имеющих детей в возрасте свыше 8 лет. Всеобщее военное обучение граждан осуществляется по месту работы, учебы или жительства без отрыва от производства и учебы.

Организация и руководство всеобщим военным обучением возлагается на Министерство обороны Украины, органы местной государственной администрации и местного самоуправления, министерства и ведомства Украины, другие центральные органы государственного управления. Органы местной государственной администрации и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организация независимо от подчинения и форм собственности совместно с Министерством обороны Украины создают необходимую учебно-материальную базу, обеспечивают подбор и подготовку руководителей военного обучения.

Порядок проведения всеобщего военного обучения и круг лиц, освобождаемых от него, определяется Кабинетом Министров Украины.