Мобилизация 2022 — Украина объявила призыв резервистов второй волны. Что это значит? Как происходит мобилизация сейчас? Как проходит обучение военных? Ответы на эти и другие актуальные вопросы о мобилизации 2022 в Украине — далее в материале
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Мобилизация 2022 в Украине: что это?
Мобилизация — это совокупность мероприятий, которые направлены на приведение вооруженных сил и государственной инфраструктуры в военное положение. Ее объявляют на фоне чрезвычайных обстоятельств в стране или мире. Мобилизация может быть общей (проводится в масштабе всего государства) и частной (проводится на отдельной территории с целью повышения боевой готовности вооруженных сил или отдельных ее формирований).
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Согласно указу о всеобщей мобилизации, местные органы исполнительной власти организовывают и обеспечивают:
В выполнении вышеупомянутых задач местным органам исполнительный власти содействуют территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности и физические лица — предприниматели. Параллельно на глав областных государственных администраций ложится функция по созданию и работе областных, районных и городских медицинских комиссий. Кабинет Министров Украины, в свою очередь, обязуется обеспечить финансирование и принятие в пределах полномочий других мер, которые связанны с объявлением и проведением общей мобилизации, а Служба безопасности Украины предпринимает меры по контрразведывательному обеспечению.
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В связи с вторжением российской федерации в Украине объявлена всеобщая мобилизация. Согласно указу президента Владимира Зеленского, на военную службу призываются мужчины 18-60 лет, которые имеют украинское гражданство. Они не могут покидать территорию Украины и обязаны быть привлечены в ряды Вооруженных Сил.
Мобилизация 2022 в Украине подразумевает, что в первую очередь на службу призывают тех, кто обладает опытом в военном деле. Как известно, по вызову, всем военнообязанным гражданам страны необходимо встать на военный учет. Однако это не значит, что в ряды Вооруженных Сил будут призваны абсолютно все. Необходимое количество определяет Генеральный штаб ВСУ, он же формирует очередность призыва. На данный момент в Украине объявлена вторая волна мобилизации.
Согласно статье 41 Закона Украины «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», с целью подготовки необходимого контингента для комплектования Вооруженных Сил и других войск в военное время по решению Кабинета Министров вводится обязательное для всех граждан всеобщее военное обучение: мужчин-в возрасте от 15 до 55 лет, женщин — в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющих детей или имеющих детей в возрасте свыше 8 лет. Всеобщее военное обучение граждан осуществляется по месту работы, учебы или жительства без отрыва от производства и учебы.
Организация и руководство всеобщим военным обучением возлагается на Министерство обороны Украины, органы местной государственной администрации и местного самоуправления, министерства и ведомства Украины, другие центральные органы государственного управления. Органы местной государственной администрации и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организация независимо от подчинения и форм собственности совместно с Министерством обороны Украины создают необходимую учебно-материальную базу, обеспечивают подбор и подготовку руководителей военного обучения.
Порядок проведения всеобщего военного обучения и круг лиц, освобождаемых от него, определяется Кабинетом Министров Украины.