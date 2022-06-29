Как узнать, готов ли загранпаспорт

Проверить, готов ли биометрический загранпаспорт можно на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины.
Важная информация по состоянию на 13 июня 2022 года: украинцы смогут получать внутренние и загранпаспорта заграницей
С 25 июня 2022 года граждане смогут оформлять новые и обменивать старые паспорта через подразделения Государственной миграционной службы.
Как проверить статус оформления заграничного паспорта:
В разделе «Сервисы» выберите вложение «Проверка состояния оформления документов» и заполните форму.
В первом слоте формы выберите «Паспорт гражданина Украины для выезда за границу».
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Затем выберите, для кого оформлялся паспорт – для взрослого или для ребенка.
Затем необходимо будет ввести данные паспорта гражданина Украины (или свидетельства рождения ребенка), на снове которого осуществлялось оформление.
Имейте в виду, что на период военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.
Будьте внимательны! Проверку состояния поданных документов можно провести только на следующий день после подачи заявления в территориальное подразделение ГТС. В случае, когда в течение 48 часов с момента подачи заявления на оформление информация о документе отсутствует в сервисе (статус «Информация не найдена»), следует обратиться в территориальное подразделение ДМС/ЦНАП/центр обслуживания «Паспортный сервис», к которому подавались документы.
Получить информацию о состоянии оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, если документы на его оформление подавались в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины, возможно на сайте Министерства иностранных дел Украины по этой ссылке.
За інформацією dmsu.gov.ua