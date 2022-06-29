«Я не могу понять, как в мире спускают с рук очевидный террор»: Соня Плакидюк о реакции мира на российскую агрессию

Соня Плакидюк озвучила вопрос, который сегодня волнует каждого сознательного украинца

Мы все ждем, когда россию признают страной-террористом во всем мире, ведь простить то, что творят российские военные нельзя. Буча, Ирпень, Мариуполь, Кременчуг… И это только маленькая часть городов, пострадавших от террористических актов России. Мы все не понимаем, почему за эти четыре месяца россия еще полностью не «закенселили».

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И эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале, фэшн-фотограф Соня Плакидюк задается вопросом, который сейчас волнует каждого украинца – почему в отношении российской агрессии до сих пор работают двойные стандарты.

«Каждый раз, когда слышу этот звук (воздушная тревога, – прим. ред.) – сжимается сердце! Не так страшно за себя, как страшно за то, куда на этот раз попадет крылатая ракета террористов. Я до сих пор не могу понять, как в мире, где тебя могут закенселить за опрометчивое интервью, спускают с рук очевидный террор, откровенную ложь и массовые жестокие убийства. Еще недавно мир был таким нежным и уязвимым, ужасно возмущался каждому ущемлению прав человека. Куда все это делось? Вопросы без ответа», — написала Соня Плакидюк в своем Instagram.

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