Как уехать от войны в Бельгию? Маршруты, условия и полезные ссылки

После месяца полномасштабной войны украинцы продолжают покидать страну в поисках более безопасного места. Сначала граждане Украины пересекают границу с одной из стран-соседей, а затем уже выбирают одно из европейских государств, в котором осядут на неопределенный срок. Одной из таких стран является Бельгия. Поэтому давайте разберемся, как попасть в Бельгию, сколько и в каком статусе там можно находиться и чего ждать от правительства.

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Куда идти для регистрации в Бельгии?

С 14 марта украинцы могут зарегистрироваться на временную защиту в специально созданном Центре регистрации в Брюсселе – Brussels Expo, Palais 8 Heysel. Он работает 7 дней в неделю с 8:30 утра до 17:30 вечера.

Чтобы не стоять в очередях, зарегистрируйтесь на прием в Центр заранее онлайн по следующей схеме:

Зайдите на сайт register-ukraine.be

Для регистрации необходимо иметь бельгийский IP-адрес. То есть SIM-карту от бельгийского оператора или подключение к бельгийскому Wi-Fi.

Заполните форму и забронируйте время, чтобы вы могли зарегистрироваться со своей семьей.

Получите QR-код по электронной почте. Не забудьте проверить спам.

Явитесь на прием в регистрационный центр со своим QR-кодом и документами, удостоверяющими личность.

Встаньте в специально предусмотренную для этого очередь. QR-код будет отсканирован на входе и выходе из регистрационного центра.

После регистрации личных данных вам будет выдан документ о «предварительной регистрации». А после обработки документов, если с ними все хорошо, вы получите сертификат о временной защите.

ВАЖНО: в сети активно распространяется информация, что можно зарегистрироваться и в местных муниципалитетах. Это не совсем так. На месте вы можете зарегистрироваться только как турист, на 90 дней, и получить страхование. Но для получения статуса сейчас существует только одна процедура, описанная выше.

Получив сертификат о предоставлении временной защиты, вы можете подать заявление на оформление вида на жительство типа А (А-карта) в местном органе муниципалитета. Оформление карты может длиться от нескольких недель до 2-3 месяцев, в зависимости от загруженности миграционных офисов на местном и федеральном уровнях.

«Карточка А» действительна в течение 1 года со дня введения режима временной защиты (т.е. с 04.03.2022 по 04.03.2023)

Срок ее действия может быть продлен дважды на 6 месяцев, если своим решением Совет Европейского Союза не прекратит режим временной защиты досрочно.

Какие права у украинских переселенцев в Бельгии?

Каждый член семьи старше 12 лет получает собственную «А-карту». После подачи заявления на получение «А-карты» у вас появляется доступ к реализации социальных прав: социальные выплаты, медицинское страхование, возможность бесплатно изучать язык, работать, возможность для детей учиться в муниципальных школах и садиках.

В зависимости от материального положения, вы можете получить право на социальную (финансовую) поддержку, прожиточный минимум, назначаемый муниципальным OCMW/CPAS (Общественный центр социальной помощи) по месту вашего проживания.

Переселенцам предоставляется неограниченный доступ к рынку труда в Бельгии. Они также имеют право на возмещение расходов на медицинское обслуживание. Для этого нужно зарегистрироваться в фонде медицинского страхования. Если вы зарегистрированы в фонде медицинского страхования, то можете получать консультации врача общей практики, стоматолога или других специалистов по любым медицинским вопросам, не связанным с оказанием экстренной помощи. Чтобы справиться с травмой, стрессом или другими переживаниями, вы можете получить консультацию психолога. Обсудите это со своим врачом общей практики или обратитесь за помощью в муниципальный OCMW/CPAS (Общественный центр социальной помощи).

Каждый ребенок в Бельгии может пойти в школу. В Бельгии все дети от 5 до 18 лет должны учиться. Муниципалитет поможет вам в оформлении ваших детей на обучение.

Сообщества для диаспоры украинцев в Бельгии

https://www.facebook.com/groups/1384386355348760/permalink/1386395525147843/

https://www.facebook.com/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96-%D0%B2-%D0 %91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%97-367372430119626

https://t.me/ukrainciwbelgii

Какова денежная социальная поддержка украинцам в Бельгии?

Чтобы получить социальную помощь, вы должны зарегистрироваться, чтобы получить статус временной защиты. Поэтому вам нужно обратиться в центр регистрации, находящийся в Heysel (Bruxelles) перед тем, как попросить о помощи в Центре социальной помощи города (коммуны), «CPAS», в котором вы проживаете.

Лица, которые могут использовать временную защиту, имеют право на получение эквивалента прожиточного минимума. Правом на получение эквивалента прожиточного минимума можно воспользоваться, как только соответствующее лицо зарегистрируется в реестре иностранцев после выдачи ему сертификата на временную защиту.

Заявку на получение помощи вы подаете в ближайшем OCMW. Украинцы получают 310 евро единовременной помощи и 1090 евро ежемесячно.

Что нужно для аренды жилья в Бельгии?

Власти Бельгии просят по возможности останавливаться у родственников, друзей или знакомых, проживающих в стране. Если жилья нет, вас направят в приют в бельгийском муниципалитете или городе. Это может быть групповое проживание, комната в частном доме. Самостоятельно выбрать убежище нельзя, но власти будут пытаться учесть потребности каждой семьи, социальные связи в Бельгии, языки, которыми владеете, и состояние вашего здоровья. Если до конца дня регистрации для вас не определили убежище, вам предоставят экстренное убежище в Брюсселе. Там можно остаться на 1 или 2 ночи, пока вам не найдут жилье в каком-нибудь из муниципалитетов Бельгии.

Пребывание в приюте временное, пока вы не переедете в постоянное жилье или не арендуете жилье самостоятельно. Пребывание может занять несколько дней, недель или месяцев. Оно бесплатное.

Просмотрите возможности размещения на картах помощи и спишитесь или позвоните хозяевам:

https://mapahelp.me/

https://www.eu4ua.org/

https://icanhelp.host/

https://ukrainenow.org

https://www.facebook.com/groups/aidukrainiansinbelgium

https://www.ukrainetakeshelter.com/

Как устроить ребенка в садик/школу в Бельгии?

Школа в Бельгии стартует с 2,5-3 лет и является бесплатной. Школы принимают и всегда принимали детей независимо от статуса их родителей, для обеспечения базового права ребенка на образование. То есть, вы можете сразу, не дожидаясь получения документов на статус, искать школу для своего ребенка, и его примут без проблем при наличии мест в самой школе.

Совет: в больших городах школы часто переполнены, как и перегружены миграционные офисы. Если вам все равно, где жить, не пренебрегайте небольшими общинами.

На каком языке проводится обучение? Это зависит от вашего региона. Во Фландрии – в основном на нидерландском, в Валлонии – на французском, в Брюсселе есть разные школы, с преподаванием на французском и нидерландском. Также есть школы с преподаванием на других языках, например, на английском, но это частные платные школы.

В Бельгии есть несколько университетов и много университетских колледжей. По состоянию на март 2022, несколько университетов готовы принять украинских студентов или помочь им подготовиться к университету

Университет Брюсселя, ULB Brussels. Обучение проходит на французском и английском языках. Чтобы узнать больше, пожалуйста, пишите на почту helpukraine@ulb.be

Университет Левена, KU Leuven. Обучение проходит на голландском и английском языках. Чтобы узнать больше, пожалуйста, пишите на почту ukraine@kuleuven.be

Университет Лювен-ля-Нев, UCLouvain. Обучение проходит на французском языке. Открыта программа подготовки к университету. Чтобы узнать больше, пожалуйста, пишите по адресу access2university@uclouvain.be

Брюссельский колледж коммерции, бизнеса, права. EPHEC University College, Bruxelles. Обучение проходит на французском и английском языках. Чтобы узнать больше, пожалуйста, пишите по адресу e.lambert@ephec.be

Как устроиться на работу в Бельгии?

Чтобы официально устроиться на работу, нужно оформить вид на жительство (карта А, указанная выше).

Сообщества и сайты для поиска работы:

https://www.eurabota.ua/jobs-in/belgium/jobs-offered

https://www.adeccojobsforukraine.com/

https://www.facebook.com/groups/635115007595419/?ref=share

https://flagma.be/ru/vacancies/page-1/

https://www.facebook.com/groups/387385848364870/permalink/682816532155132/

https://www.forumjobs.be/welcomeukrainepeople

https://www.facebook.com/groups/420282382172909/

Лайфхаки

Бесплатный проезд по железной дороге SNCB. Возможно добраться в любой пункт назначения в Бельгии и за ее пределами.

Для бесплатного проезда на скоростных поездах:

— TGV и Thalys обращайтесь в международные кассы SNCB для получения специального билета.

— Eurostar обращайтесь к персоналу терминала Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi.

По Брюсселю ходят бесплатные автобусы Helpukraine, остальной городской транспорт платный.

Юридическую помощь беженцам могут оказать в центре www.pravolex.be.

Дополнительно! Полезные ссылки!

Иммиграционная служба Министерства внутренних дел Бельгии

Информация о предоставлении временной защиты

Официальный портал обо всех аспектах жизни в Бельгии

Страница посольства Украины в Бельгии