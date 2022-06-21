Как уехать от войны в Германию? Маршруты, условия и полезные ссылки

С начала полномасштабной войны россии против Украины Родину покинуло уже более трех миллионов граждан. Спасаясь от войны, они перемещаются в страны Европы. Одной из них является Германия. Поэтому давайте разберемся, как попасть в эту страну, сколько и в каком статусе там можно находиться, и чего ждать от правительства.

Как уехать:

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Чтобы оказаться на территории страны, украинцам не нужен биометрический паспорт или виза – можно въехать по внутреннему документу (для взрослых) и свидетельству о рождении (для детей). Это касается всех лиц, находившихся на территории Украины 24 февраля. Правило пока действует до 23 мая 2022 года.

Чтобы попасть в Германию, нужно сначала пересечь границу страны ЕС, граничащей с Украиной, например, Польши.

Наиболее распространенный вариант – приехать в Германию на поезде. Они идут со станций в Гдыне, Познани, Варшаве, Пшемысле, Кракове и Вроцлаве в Польше, из Будапешта в Венгрии и Праги в Чешской Республике. Большинство поездов из Польши направляются в Берлин, однако некоторые идут и во Франкфурт на Одере, Котбус и Ганновер. Из Будапешта – через Вену в Мюнхен, Нюрнберг или Пассау, а из Праги – в Дрезден.

Для украинцев проезд на поезде бесплатный, билет не нужен.

Германия на поезде:

https://rail.cc/uk/germany-train

https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje/wyszukiwarka-polaczen.html

Во время проезда волонтеры предоставляют питание, медицинскую помощь и все необходимые вещи вплоть до зарядки телефона. На вокзале вы можете обратиться к полицейским, если вам нужна помощь.

Если хотите отправиться в другой город, можете приобрести бесплатный билет на вокзале и отправиться в Бельгию, Данию, Францию, Люксембург, Нидерланды, Австрию, Польшу, Швейцарию, Словакию, Чехию и Южный Тироль.

Сейчас для украинцев в Германии ввели бесплатный проезд в общественном транспорте. Достаточно показать контролеру паспорт со штампом о пересечении границы.

Как получить статус беженца в Германии

Для того чтобы получить статус беженца, украинцу необходимо обратиться в специальный центр (его адрес подскажут волонтеры в конкретном городе). Затем нужно пройти интервью, заполнить форму и подать заявку. Время ожидания статуса составляет около шести месяцев, на этот период государство предоставляет пособие по безработице (385 евро), жилье и питание.

Есть альтернатива – временная защита, ее украинцы получают автоматически, пересекая границу. Она оставляет за собой право на получение статуса беженца, но открывает нашим гражданам доступ к рынку труда, образованию, медицине и помощи. Чтобы легализоваться в стране, нужно обратиться в специальные центры конкретного города, где вам выдадут документ, в котором описан ваш статус и права.

Также беженцам в Германии предоставляются следующие основные виды помощи и финансовой поддержки:

Каждому иностранцу выдаются:

деньги на карманные расходы – 135 евро для взрослого, для пар – 244 евро, а за каждого ребенка они получают дополнительно 80 евро;

натуральные выплаты;

оплата жилья и других фактических расходов;

социальная помощь.

https://rus-dim.de/refugees/

https://www.dw.com/uk/bizhentsi-z-ukrainy-u-nimechchyni-shcho-treba-znaty-pro-reiestratsiiu-zhytlo-vyplaty/av-61166182

Возможно ли оформить временную защиту с украинским внутренним паспортом?

Процедура оформления временной защиты максимально упрощена. К примеру, в администрации района Райн-Зиг сообщили, что достаточно отправить копию паспорта по электронной почте и указать адрес фактического пребывания в Германии. После этого на указанный адрес поступят анкеты. Заполненные документы можно отсканировать и отправить по электронной почте в отдел регистрации иностранных граждан. Таким образом процедура оформления временной защиты на первый год будет считаться пройденной. Надо ли будет вклеивать в паспорт соответствующее разрешение на пребывание, пока неясно. Все процедуры на местах кое-где еще не утверждены. В ведомстве по иностранцам в администрации района Райн-Зиг подчеркнули, что будут принимать для оформления статуса и украинские внутренние документы – даже без перевода. Так же преградой не будут и документы, срок действия которых истек, заверили в ведомстве.

Найти место для временного пребывания можно в центрах приема беженцев. Там же оказывают необходимую медицинскую помощь. В Берлине центр находится по адресу: Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin-Reinickendorf.

https://www.dw.com/uk/bizhentsi-z-ukrainy-u-nimechchyni-yak-oformyty-dokumenty-yaki-sotsialni-harantii/a-61100748

Як знайти житло, якщо ти переселенець? В Україні та в Європі

Как оформить разрешение на работу?

Как отмечает на своем сайте министерство внутренних дел Германии, для работы сбежавшим от войны украинцам нужно получить разрешение на работу в ведомстве по делам иностранцев. Согласно рекомендации министерства, в разрешениях на пребывание должно указываться право на работу, даже если беженец из Украины еще не нашел конкретного рабочего места. В поиске работы, отмечают в министерстве, лица, получившие право на пребывание по Директиве о временной защите, имеют право на помощь Агентства по трудоустройству. Следует учесть, что доходы от работы в Германии несовместимы с получением социальной помощи, предоставляемой беженцам. Дополнительные заработки для получателей социальной помощи приводят к сокращению размера пособия.

Украинским беженцам с временной защитой вместе с разрешением на пребывание выдается также разрешение на работу. Без разрешения на пребывание в стране запрещено начинать работу, ведь тогда вы будете работать нелегально, и есть возможность получить штраф.

https://realist.online/rus/news/jak-oformiti-dozvil-na-robotu-dlja-bizhentsiv-ta-jaka-minimalna-zarplata-v-nimechchini-detalno

Какая социальная помощь оказывается украинским беженцам?

Украинцы, подавшие заявление на временную защиту по §24 Закона о правовом статусе иностранных граждан, имеют право на социальную помощь, аналогичную лицам, подавшим заявление на получение убежища. Согласно закону о социальных гарантиях для искателей убежища, беженцам предоставляется помощь, которая должна покрывать расходы на питание, отопление, одежду, здоровье и базовые бытовые расходы, а также «личные» расходы, такие как, например, посещение культурных мероприятий. Для лиц, проживающих в приютах для беженцев, обычно значительная часть этих потребностей может покрываться предоставлением вещевой помощи – одежды, продовольствия или мебели, проездных на общественный транспорт или билетов на мероприятия, по усмотрению социальных служб.

https://www.dw.com/uk/bizhentsi-z-ukrainy-u-nimechchyni-yak-oformyty-dokumenty-yaki-sotsialni-harantii/a-61100748

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Предоставляется ли медицинское страхование?

Нет. Полноценное медицинское страхование будут иметь только трудоустроенные беженцы. Неработающим беженцам в социальных ведомствах выдают ваучеры на медицинские услуги, с которыми можно обратиться к врачам, или карточки здоровья. В отличие от полноценного медицинского страхования беженцы имеют право на ограниченный перечень медицинских услуг. Речь идет прежде всего об остро необходимой, неотложной помощи. Если необходимы операции или другие сложные услуги, они могут предоставляться по предварительному заявлению в социальное ведомство.

Какое жилье предоставляется?

В отличие от лиц, подавших заявление в убежище, украинцы, находящиеся в Германии по §24 Закона о правовом статусе иностранных граждан, не должны проживать в общежитиях или приютах для беженцев.

Найти временное жилье предлагают сервисы:

Unterkunft Ukraine, https://unterkunft-ukraine.de/

Immoscout24, https://www.immobilienscout24.de/lp/hilfe-fuer-die-ukraine.html

Wunderflats. https://wunderflats.com/page/ukraine/home-de

https://www.dw.com/uk/yak-ukrainskym-bizhentsiam-znaity-zhytlo-u-nimechchyni/a-61168450

Бесплатно выучить немецкий можно на языковых курсах:

Онлайн-курс от Deutsche Welle

Курсы от народного университета Volkshochschule. Обучение проходит офлайн в заведениях по всему Берлину. Большинство курсов платные, часть можно приобрести со скидкой.

Онлайн-курсы от VHS Lernportal

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Требования к владельцам животных

Они могут пересекать границу с домашними питомцами без предварительной подачи заявления на разрешение для въезда. Уже в Германии по месту жительства хозяевам рекомендуют связаться с местной ветеринарной службой, чтобы проверить состояние здоровья животных.

Организации Berliner Tiertafel и Humane Society International оказывают помощь домашним любимцам беженцев из Украины бесплатно. Здесь можно получить корм и консультацию ветеринара.

Сообщества для диаспоры украинцев в Германии:

https://ru-ru.facebook.com/groups/ukinim/

https://www.facebook.com/groups/Jednist/?ref=share

https://www.facebook.com/groups/624314044433235/?ref=share

https://ukr-dim.de/

Чаты помощи беженцам:

https://t.me/+ZM7gZZfM8Wc2YWM6

– https://t.me/germanyhelpsukraine

– https://t.me/ru_de_help

– https://t.me/helpUkraine_Gemany

– https://t.me/refugees_in_Germany

Инфодоска для украинцев в Германии:

https://ukrainians-in-germany.notion.site/ukrainians-in-germany/e23d60b57cd74ad194fc4a440759d345

https://europeservice.com.ua/news/tpost/0up3iugle1-ukrants-u-nmechchin-povna-nstruktsya-dly

Открытие банковского счета для беженцев

Наличие банковского счета важно для участия в общественной жизни Германии. Благодаря этому вы можете оплачивать счета, например, за аренду, электроэнергию, газ, а также получать деньги, например, заработную плату, социальную помощь, а также хранить их. Это называется основной счёт (Basiskonto). Вы можете самостоятельно выбирать банк. При выборе следует обратить внимание в частности на то, где можно бесплатно снять деньги, и какие взимаются комиссии за ведение банковского счета, поскольку они могут быть разными. Здесь следует сравнить. Переводчик может помочь при открытии банковского счета, если вы плохо владеете немецким или английским. Лучше переспросить, если что-нибудь неправильно поняли.

Подать заявление на открытие счета можно в каждом филиале сберкассы, народного, Райффайзенбанка или любого другого банка. Оформить и пользоваться банковским счетом можно через прямой банк (Direktbank) в интернете. При оформлении счета все банки проверяют вашу личность. При проверке необходимо предъявить паспорт и справку о регистрации.

Во многих банках за ведение счета нужно выплачивать комиссию. Банковский счет позволяет пополнять его и снимать с него средства, а также предназначен для получения зарплаты, перевода арендной платы или получения социальных выплат. Банковской картой можно производить безналичную оплату и снимать деньги в банкоматах. Если вы снимаете наличные в банкоматах, принадлежащих вашему банку, эта услуга является бесплатной. Если снимаете наличные в банкоматах, не относящихся к вашему банку или банковской группе, тогда в большинстве случаев придется платить комиссию.

Мобильная связь и интернет:

Deutsche Telekom – самая большая в стране (бывшая T-mobile). SIM-карту можно заказать с доставкой на сайт компании. Vodafone Germany – подразделение британского одноименного оператора. Самый быстрый интернет-трафик. О2 – принадлежит испанской Telefo. Стартовые базовые пакеты распространяются бесплатно.

Кроме того, есть несколько виртуальных субоператоров, предоставляющих более дешевые пакеты, но без интернета. Тарифы, зоны покрытия и качество услуг в разных регионах страны отличаются по специфике распределения частот.

SIM-карты продаются повсеместно. Для иностранцев ограничений нет. Правда, после покупки обязательна процедура регистрации.

Активация производится в салонах связи или в режиме онлайн. Требуются персональные данные и фото на фоне разворота паспорта. Процедура бесплатная, воспользоваться пакетом можно сразу.

Почти вся территория страны покрыта 3G и 4G, поэтому мобильный интернет для туристов в Германии не проблема. Правда, без контракта на два года LTE не подключить.

Прежде чем выбрать провайдера, есть смысл просканировать сеть. Еще лучше воспользоваться специальным сайтом. Внутренний роуминг на звонки и SMS в Евросоюзе был отменен два года назад, и своя сим-карта для туриста очень выгодное решение.

Эти компании предоставляют стационарный немецкий интернет:

1&1 ─ максимальная выгода. Абонентная плата 10-20 евро в месяц вполне приемлема;

Deutsche Telekom – стабильное подключение в любой точке страны;

О2 – самый низкий тариф – от 7 евро, но и скорость соединения меньше.

Многие провайдеры мобильной связи предоставляют возможность бесплатно звонить и отправлять сообщения в Украину. Среди них – Telekom, Vodafone, Congstar, ja!mobil, PENNY mobil, FCB mobil, Sipgate, Pyur, o2. На информационных точках в центрах приема переселенцев часто выдают бесплатные немецкие SIM-карты.

Как устроить ребенка в школу и детский сад:

Дети украинских переселенцев могут бесплатно посещать детские сады и школы в Германии. Для этого в течение первых недель после въезда в страну следует обратиться в социальную службу и службу по вопросам молодежи в том городе, где проживает семья. Условия поступления в школу могут отличаться – они свои в каждом федеральном округе.

Горячая линия для украинцев по вакцинации и записи детей в школу: +493090838111. Линия работает с понедельника по пятницу, с 9 до 15 часов. Можно задать вопросы по электронному адресу: ukraine@ba-mitte.berlin.de.

Система немецкого образования такова:

начальная школа – Grundschule – с 1-го по 4-й класс. В начальной школе детям не ставят оценок, а оценивают на словах или с помощью наклеек: божья коровка, смайлик и т.д.

средняя школа – после четвертого класса школьные преподаватели рекомендуют тип школы, где будет учиться ребенок: главная школа – Hauptschule, где готовятся к ремесленным профессиям, реальная школа – Realschule, где больший набор школьных предметов, гимназия – Gymnasium, самый престижный вид среднего образования. Здесь учатся до 13-го класса. Только после окончания гимназии можно поступать в университеты и другие вузы;

высшее образование – университеты. Три года нужно учиться, чтобы получить степень бакалавра, и еще один – чтобы получить степень мастера, Master of Arts.

Шкала оценивания отличается от украинской школы: чем меньше оценка, тем она лучше. 1 балл означает «отлично», а самая низкая оценка – 6 баллов – означает «плохо».

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История украинки Анастасии Горностай

Я уезжала из Ровно в Краков, и мы пересекали границу в Шегине, это Львовская область. Стояли на границе сутки (выезжали 26 февраля, тогда было много людей). Волонтеры постоянно подъезжали, кормили супом, бутербродами, поили чаем. Пересекала границу без загранпаспорта, с этим все окей. Сразу на польской границе в Шегине стоят бесплатные автобусы, куда нужно. Также там есть волонтеры, которые кормят. Меня высадили на вокзале в Кракове, где я ждала другой автомобиль, который отвезет прямо к маме в Кёльн. На том же вокзале работают волонтеры, которые могут купить билет на поезд или автобус в Германию. По приезде в Германию нужно прописаться. Это обязательно, ведь работать официально без прописки вы не сможете. В пункте приема для беженцев, которые есть в каждом городе (в Кельне это Blau-Gelbes Kreuz https://www.bgk-verein.de/first-information (https://www.bgk-verein.de/first-information/), предоставляют всю необходимую информацию об оформлении статусов :

Беженца: его могут получить граждане Украины, покинувшие территорию Украины из-за войны, а также лица, легально проживавшие на территории Украины, но имеющие гражданство других стран. Лица без гражданства также могут запросить статус беженца.

Статус беженца предоставляет следующие гарантии: право на проживание в лагере беженцев, медицинскую помощь, образование для детей, ежемесячное пособие, доступ к рынку труда.

Но есть и определенные ограничения:

невозможность покинуть принимающую страну до получения статуса;

невозможность вернуться в Украину после получения статуса;

лишение личных документов (выдается вид на жительство);

невозможность трудоустроиться до получения статуса, а также в случае отказа в предоставлении такого статуса.

Временно защищенный. Получить временную защиту могут:

Граждане Украины, проживавшие в стране включительно до 24 февраля и вынужденные покинуть ее из-за войны.

Лица, получившие политическое убежище в Украине.

Граждане других стран, легально находившиеся на территории Украины.

Лица без гражданства.

Этот статус предоставляет следующие гарантии: право на образование, медицинское страхование, право на постоянное проживание сроком на год с возможным продлением до трех лет, доступ к рынку труда, социальную помощь. Также вам найдут жилье, одежду, еду и т.д. В любом случае, если вы имеете связь с волонтерами, то не пропадете – сейчас в Европе все заботятся и желают помочь украинцам.