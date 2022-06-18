В сети можно отслеживать развитие боевых действий в различных областях Украины в реальном времени. Для этого создана постоянно обновляющаяся онлайн карта боевых действий в Украине.

На карте можно отследить ход боевых действий в Украине, начиная с 19 марта 2022 года.

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Известно, что данные для актуализации информации на карте боевых действий принимаются несколько источников: сообщений Генштаба и из отчетов областных военных администраций.

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«Мы собрали данные из открытых источников, таких как сообщения Генштаба и отчеты областных военных администраций, которые обнародуются каждый день. Мы не указываем конкретные позиции – обозначаются только населенные пункты, упомянутые в этих отчетах. Это ориентировочные данные, ведь четкой линии фронта в нынешней войне нет, а ситуация на поле боя изменчива и может отличаться от официальных сообщений. Эта карта дает только общее представление, и если вы живете в местности, к которой приближаются бои, НЕ СТОИТ ориентироваться на эту карту при принятии решения об эвакуации», — сообщают авторы карты.

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Война 2022: Карта линии фронта

На карте боевых действий есть цветные метки. Что они означают:

голубым – позиции ВСУ

красным – позиции рф

желтым – заброшенные позиции рф

бордовым – абстрактные «места боевых действий»

«Точка означает контроль над населенным пунктом или его окрестностями (из сведений ГШ ВСУ и ОВА, если не указано иное)».

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Кликайте на точки, чтобы получить больше информации – по некоторым населенным пунктам вы увидите в окне слева, кроме названия, описание событий или ссылку на новость.

Отметим, что есть еще одна карта боевых действий

Вы можете выбрать карту, которой вам удобнее пользоваться, чтобы отслеживать ход военных действий в разных частях страны.

Также есть карта боевых действий DeepStateMapLive, позволяющая следить за ходом военных действий в Украине, за расположением российских подразделений и их передвижениями.

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На этой карте боевых действий есть такие обозначения:

Также можно посмотреть видео, на котором наглядно показано, как менялась карта боевых действий в Украине 2022 года с 24 февраля.

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