Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 июня

Сегодня, 16 июня, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 16 июня, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 16 июня

16 июня – Международный день семейных денежных переводов, Всемирный день морских черепах, Международный день африканского ребенка, День свежих овощей.

События 16 июня в мире

1578 – Во Львове казнен казацкий вожак, молдавский хозяин Иван Подков.

– Во Львове казнен казацкий вожак, молдавский хозяин Иван Подков. 1874 — Состоялось торжественное открытие Кавендишской лаборатории.

— Состоялось торжественное открытие Кавендишской лаборатории. 1903 — Создана компания Ford Motor.

— Создана компания Ford Motor. 1919 — Святой Престол в лице Папы Римского Бенедикта XV признал независимость УНР. Письмо главе Директории Симону Петлюре направил государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри.

— Святой Престол в лице Папы Римского Бенедикта XV признал независимость УНР. Письмо главе Директории Симону Петлюре направил государственный секретарь Ватикана Пьетро Гаспарри. 1934 — В Харькове открылся первый съезд писателей Украины. Создан Союз писателей Украины (СПУ).

— В Харькове открылся первый съезд писателей Украины. Создан Союз писателей Украины (СПУ). 1998 — Впервые в прямом эфире по Интернету были показаны роды. 40-летняя американка из Флориды, согласившаяся на этот эксперимент, родила мальчика по имени Шон.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

16 июня — мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы.

День ангела сегодня – 16 июня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Алина, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Полина, Семен, София, Ульяна, Илья и Лазарь.

Приметы на 16 июня:

Весь день идет дождь — будет много грибов.

Собака мало ест или плохо спит и ест траву — к дождю.

Утром по воде туман стелется — к солнечной погоды.

Вечером на Лукьяна ветер с севера дует — день будет ясный.

Что нельзя делать 16 июня

Нельзя ругаться и ссориться с родными.

Тяжелую физический труд лучше отложить.

В этот день не стоит заключать сделки.

Фото: IStock