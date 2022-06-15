График работы наземного транспорта в Киеве сегодня 15 июня 2022: маршруты

Киевская городская государственная администрация опубликовала актуальный перечень маршрутов наземного общественного транспорта на сегодня, 15 июня. Важно: транспорт по всем маршрутам курсирует с 06:00 до 22:30. Обращаем внимание, что в работу маршрутов общественного транспорта могут быть внесены другие оперативные изменения.

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Автобусные маршруты, в которые внесены изменения:

№ 21 – через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»

№ 21-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского

№ 22 – от ул. Медовой Южный мост до ул. Тростянецкая

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. «Арсенальная»

№ 32 – от ст. м. «Нивки» до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского

№ 47 – от ст. м. «Нивки» до ул. Стеценко

№51 – от ст. м. «Красный Хутор» к мосту Патона

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона

№57 – от ст. г. «Академгородок» в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины

№ 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина

№61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе Троещина

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. «Арсенальная»

№ 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко

№91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. «Голосеевская»

№ 97 – от ст. м. «Святошин» в Рынок через ул. Булаховского – ул. Лесорубная (без заезда в з/п)

№ 99 – от ст. м. «Минская» до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского

№ 101 – через железнодорожную ст. «Зенит» по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. «Почайна»

№101-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского

№ 103 – от ул. Светлицкого в ст. м. «Академгородок» через пл. Марченко

№ 104 – от ст. м. «Харьковская» в жилой массив Бортничи

№ 114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади

№114-К – от ул. Милославской к ж. м. «Радужный»

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона

№ 118 – от Политехнического института до моста Патона

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не производится. Остальные маршруты работают по постоянным схемам. Интервал движения автобусов составляет около 30 минут.

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Троллейбусные маршруты

Движение троллейбусных маршрутов временно не производится.

Трамвайные маршруты организованы по постоянным схемам:

№3 – от ст. «Ромена Роллана» к ст. «Старовокзальная» (интервал движения 25 минут)

№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (интервал движения 15-20 минут)

Также организовано трамвайное сообщение на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь».

Движение других маршрутов временно не производится.