Почему в Киеве часто слышно авиацию и гул самолетов?

В последнее время жители Киевщины начали выражать свою обеспокоенность звуками авиации в небе, которые они слышат во время воздушной тревоги и ночью. Поэтому воздушному командованию взялось объяснить, что слышат люди. Об этом пишет Вечерний Киев.

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Как объяснили в Воздушном командовании «Центр», повода для паники нет. Жители Киевщины слышат гул самолетов авиация Воздушных Сил Украины. Небо над Киевщиной под контролем подразделений Противовоздушной обороны ВСУ. Во время воздушной тревоги они находятся в состоянии особенной боевой готовности. Сегодня в Киевскую область не решится залететь ни один вражеский самолет, поскольку он просто не долетит — его еще собьют на подходах к региону.

Однако советуем не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда переходить в укрытие во время уведомления.