День отца 2022 Украина: Новый канал сделал сюрприз звездным родителям

Новый канал снял трогательный социальный ролик ко Дню отца с участием Тараса Тополи, Вадима Карпьяка, Александра Педана, Григория Решетника, Егора Крутоголова, Михаила Шаманова и их детей

В это воскресенье, 19 июня, украинцы будут отмечать важный праздник – День отца. Когда война отбирает дома и разлучает семьи, семейные праздники воспринимаются по-особенному. Моменты, когда можно увидеть и услышать родных, ценятся еще сильнее. В это нелегкое для всех нас время Starlight Media хочет популяризировать теплые семейные праздники, которые хранят в себе важные ценности. Новый канал ко Дню отца сделал звездным папам подарок – встречу с детьми. На днях в эфире Нового вышел ролик, исполненный любви и тепла, который еще раз напомнит всем папам: где бы они ни были, их любят и ждут дома.

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– Большинство пап находятся далеко от своих детей, а некоторые с начала войны их не видели, потому что служат в ВСУ и защищают Украину, как телеведущий и журналист Михаил Шаманов или солист группы «Антитіла» Тарас Тополя, – рассказывает маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан. – Мы хотели сделать им сюрприз. Большинство отцов не знали, что в ролике будет включение с детьми. Например, перед съемкой ведущему программы «Свобода слова» на ICTV и «Єдиного марафону новин» Вадиму Карпьяку сказали, что с ним должны записать интервью по поводу ордена «За заслуги III степени», который в День журналиста ему вручил президент. Вадим провел «Єдиний марафон», был уставшим, но съемочная группа попросила задержаться ради интервью. А вместо прессы он увидел детей. Его радости и удивлению не было предела.

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Чтобы сделать подобный сюрприз, пришлось подговаривать мам.

– Они с радостью восприняли наше предложение. Немного сложно было с Тарасом Тополей. Потому что журналисты часто просят у него комментарии. Нужно было найти окошечко для нашего «интервью», – признается Ольга Балабан. – Но все удалось. Появление детей стало для пап ценным и душевным сюрпризом. За кадром даже остались слезы мужчин.

«Папа, а что ты во мне любишь больше всего?» – милый вопрос, который дети задали Александру Педану, Тарасу Тополе, Егору Крутоголову, Григорию Решетнику и Михаилу Шаманову. Не менее трогательными были ответы. Какие – смотрите в нежном ролике на Новом канале, СТБ и ОЦЕ. И не забудьте напомнить своим родным, как вы их любите. Потому что сколько бы лет нам ни было, мы всегда остаемся детьми для наших отцов.