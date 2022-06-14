Война в Украине: сколько дней и хронология событий на 14 июня 2022

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Ключевые события войны в Украине в феврале 2022

22 февраля

Мы начинаем нашу хронологию именно с этой даты, ведь тогда украинцы и весь мир услышали страшную речь путина, заявившего, что россия признает независимость двух оккупированных регионов на востоке Украины — так называемых «ДНР» и «ЛНР». Это привело к первому раунду экономических санкций со стороны стран НАТО.

24 февраля

Очевидно, что утро 24 февраля стало самым страшным моментом в жизни каждого украинца. В 4 утра кто-то проснулся от взрывов, кто-то от телефонного звонка родственников и услышал/понял: «путин объявил войну Украине», называя ее «специальной военной операцией».

По факту, вторжение началось не ровно в 4 утра 24 февраля, а около 3:40, когда на территорию Луганской области зашла первая колонна российских танков. Первые сигналы возможного непосредственного конфликта также были получены из вебкамер крымских блокпостов. Приблизительно в 3:59 на блокпосте в Каланчаке заметили беготню охранников и гражданских. Через некоторое время на блокпосту исчез свет и камера переключилась в инфракрасный режим. После 4:08 отмечены 4 человека в камуфляже. Через несколько минут камера перестала работать. На блокпоста в Чонгаре тоже сначала исчез свет, а впоследствии камера перестала работать.

Почти сразу начался массированный ракетный обстрел территории Украины, и российские оккупанты ступили на земли нашего государства. Взрывы раздавались во многих городах разных областей Украины.

24 февраля вражеские войска двигались в направлении крупных украинских городов. Враг пытался продвинуться в Херсонской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской и Киевской областях. Русские активно продвигались в сторону Киева. Почти сразу же украинские женщины с детьми начали массово эвакуироваться из страны. На дорогах образовались бесконечные пробки, от Киева до Львова люди ехали несколько суток. На границах с западными соседями тоже образуются огромные очереди.

24 февраля президент Владимир Зеленский сообщил о введении военного положения и бесполетной зоны над Украиной. Через несколько часов Украина разорвала дипломатические отношения с рф.

На юге русские войска двинулись через Перекоп и Чонгар, днем ​​захватили Новую Каховку с постройками Каховской ГЭС, и подошли к Херсону, другая колонна приблизилась к Мелитополь.

На Донбассе враг атаковал Волноваху, Мариуполь, Счастье. В первый же день, около 16:00 российские вертолеты захватили аэропорт Антонова (Гостомель). Однако более позднее украинское контрнаступление успешно отразило аэропорт и уничтожило российский десант. Около 17:00 24 февраля россияне захватили Чернобыльскую АЭС и покинутый город Припять.

В 22:00 Государственная пограничная служба Украины сообщила, что российские войска захватили остров Змеиный в Черном море в результате морской и воздушной бомбардировки.

В Украине создаются военные администрации, руководство государства требует от партнеров закрыть небо над Украиной. В то же время США одними из первых заявляют о введении новых санкций против россии.

24 февраля активно распространилась и фраза защитника острова Змеиный, сказавшего: «Русский военный корабль, иди на х*й». Она стала одним из самых узнаваемых лозунгов Украины в этой войне.

25 февраля

25 февраля Президент Владимир Зеленский распорядился о полной мобилизации украинских военных на 90 дней.

Утром 25 февраля над Киевом были сбиты вражеские ракеты и беспилотник. Обломки упали на жилой дом на Позняках, в результате чего загорелся пожар.

25 февраля прошли первые бои в Киеве. Российским военным удалось захватить два автомобиля ВСУ, и вместе с колонной российских грузовиков они начали движение в центр столицы. Украинским военным удалось остановить врага в Киеве, однако угроза для столицы становилась все больше. Российские войска подошли вплотную к Киеву и многим другим городам на юге и юго-востоке государства. Российские войска вошли в Мелитополь, подошли вплотную к Херсону, окружили Чернигов.

25 февраля на Оболони в Киеве российский танк переехал гражданский автомобиль с водителем. Удивительно, мужчина остался жив. Из российского танка также был обстрелян жилой дом на Оболони.

26 февраля

26 февраля российская армия доказала, что воюет с гражданскими: нанесен ракетный удар по многоэтажке в Киеве на Соломенке.

Активные боевые действия продолжались в столице и рядом с ней. Враг пытался атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины и воинскую часть на проспекте Победы.

Украинские войска теряют контроль над Станицей Луганской, Крымской и Марковкой. Однако они выбивают врага из Сум и останавливают наступление в направлении Киева.

27 февраля

Ночью 27 февраля продолжаются удары по нефтебазам и газопроводам. россия пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

На дипломатическом фронте первая крупная победа – несколько российских банков были изъяты из SWIFT.

Президент Украины Зеленский согласился направить делегации для переговоров о прекращении огня с Россией к белорусской границе. Около 17 часов появляется еще одна неприятная новость – российские войска уничтожили Ан-225 Мрія.

27 февраля впервые российских оккупантов на аэродроме Чернобаевки «накрыли» 27 февраля. Тогда ВСУ применили «Байракторы».

28 февраля

Так называемая «ДНР» приостановила всеобщую мобилизацию, заявив, что дополнительные войска не нужны. Мариуполь был оцеплен русскими войсками и постоянно обстреливался. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что российский план полностью провалился, и теперь инициатива на стороне Украины.

Украинская делегация прибывает на границу с Беларусью, чтобы поучаствовать в переговорах с российской стороной. Лишь вечером становятся известны их результаты – стороны возвращаются в свои столицы для дальнейших консультаций, но впереди и следующий раунд переговоров. Результатов нет.

На 5 день войны происходит историческое событие – президент подписывает заявку на вступление Украины в ЕС. Евросоюз обещает рассмотреть ее в кратчайшие сроки.

Хронология ключевых событий войны в Украине в марте

1 марта

Первый день весны легким и светлым не стал. Утром, 1 марта, российская ракета поразила площадь Свободы в центре Харькова, детонировав перед административным зданием Харьковской области. По меньшей мере, 10 человек погибли.

Рано вечером в Киевскую телебашню ударила ракета, в результате чего погибли пять человек, которые просто проходили мимо… В результате вышла из строя часть государственного вещания. Зеленский заявляет, что после этого рссию нельзя называть иначе, чем государством-террористом.

1 марта началось наступление на Херсон, бои на улицах города. Окружен Мариуполь.

Нанесен ракетный удар по аэродрому в Бердянске.

Также 1 марта нанесены вражеские воздушные удары по Херсону (аэропорт), Харькову (средигород, ОГА, танковое училище), Лозовой, Киеву (повреждена телебашня на Сырце), Белой Церкви, Боярке, Жулянам, Мариуполю, Житомиру, Ахтырке, Баштанке.

Уничтожен железнодорожный мост в Васильевке.

2 марта

Появилась информация, что русские войска захватили Херсон.

Бои продолжались на подступах к Киеву (Гостомель), Харькову, Чернигову, Сумам, Мариуполю, Николаеву, Энергодару, Волновахе, Новому Айдару. Оккупанты подошли к Васильевке на Днепре.

Нанесены авиаудары по Житомиру, Коростеню (телебашня), Кропивницкому (аэродром), Сумам, Константиновке, Северодонецку, Новоайдару, Лисичанске, Попасной, Чернигову, Харькову (Успенский собор), Чугуеву (аэродром), Изюму, Белой Церкви,

2 марта прозвучала речь президента США Джо Байдена, в которой он подчеркнул, что Соединенные Штаты ввели далеко не все санкции против рф, и они будут только усиливаться. Семь российских банков наконец-то отключают от системы SWIFT. Генассамблея ООН голосует за резолюцию с призывом в рф немедленно прекратить агрессию против Украины, но она не дает никакого эффекта.

Харьков продолжают уничтожать. В этот раз обстреляли здание областного управления Нацполиции и университет Каразина.

3 – 6 марта

3 марта в Беловежской Пуще состоялся 2-й раунд российско-украинских переговоров.

Нанесены ракетно-бомбовые удары по Житомиру, Чернигову, Мариуполю, Киеву, Харькову, Изюму, Ахтырке, Васильевке, Заливу другим прифронтовым городам.

Основные усилия кафиры сосредоточили на окружении Киева и Харькова.

В Николаеве украинские военные отбили аэропорт Кульбакино и нанесли удар по колонне, пытавшейся утром обойти город.

6 марта в ходе ведения боевых действий ВСУ освобожден г.Чугуев.

7 марта

На Полесском направлении российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на окружении Киева. На основных направлениях отмечается сосредоточение в районе населённого пункта Гостомель, в районе Бучи, Бородянки, Ситняков. Продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород. Также врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления в направлениях Гостомеля, Ирпеня, Стоянки.

7 марта готовится наступление русских войск на город Сумы.

8 марта

8 марта противник пытается блокировать Чернигов.

В направлении населенного пункта Иванков противник продолжает ведение наступления подразделениями оккупационных войск.

Российские войска пытаются возобновить наступление и захватить Мариуполь.

9 марта

9 марта российские войска нанесли авиаудар по Мариупольской больнице, потерпело разрушение родильное отделение. Погибли три человека, в том числе один ребенок. Ранения разной степени тяжести получили 17 человек.

10 марта

На Крымском направлении зафиксировано усиление группировки противника батальонной тактической группой из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота вооруженных сил россии.

Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун, противник отброшен, населенный пункт уволен.

11 марта

В городе Кременная на Луганщине российские военные расстреляли из танка дом престарелых, убив 56 человек.

Украинские военные ликвидировали командующего 29-й общевойсковой армией России.

12 марта

12 марта русские войска провели новое наступление к северо-востоку от Херсона вдоль западного берега Днепра в район Нововоронцовки.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и аэродромам, цинично пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

13 марта

Продолжаются украинские протесты в оккупированном Херсоне. Враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на захвате города Николаева.

13 марта оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города.

14 марта

Российские войска продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры.

14 марта ЕС принял решение о введении 4 пакета санкций против россии. Санкции направлены против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также на несколько секторов российской экономики.

На Слобожанском направлении враг не оставляет попыток оцепить Сумы и ведет боевые действия в районах н.п. Сватово, Изюм, Грушуваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Большая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов, Ромны, Талалаевка.

15 марта

Продолжаются ракетно-бомбовые удары и обстрелы украинских городов (Киев, Малин, с. Юрьевка, Ровно, Днепр, Харьков).

15 марта ПАСЕ приняло финальную версию документа «Последствия агрессии России против Украины». В документе упоминается оккупация не только территории Украины, но и Грузии и Молдовы.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о коллаборационизме.

16 марта

16 марта в Мариуполе сброшена мощная авиабомба на драматический театр, в котором скрывались сотни гражданских лиц. Вместе с тем нанесен удар по бассейну «Нептун», где также скрывались жители Мариуполя.

В Чернигове русские войска обстреляли гражданских, стоявших в очереди за хлебом. Погибли не менее 10 человек.

16 марта Украина стала членом «энергетического Евросоюза», то есть присоединилась к Единой энергосистеме Европы ENTSO-E.

16 марта Владимир Зеленский выступил по конференц-связи перед Конгрессом США.

17 марта

В течение дня россия захватила города Рубежное и Изюм на востоке Украины.

17 марта Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Бундестагом.

18 марта

18 марта враг продолжает бомбардировки украинских городов (в частности, Киева, Львова, Краматорска, Николаева, Макарова) и обстрелы населенных пунктов в прифронтовой зоне (Северодонецк, Рубежное, Кременная, Привилегия, Авдеевка, Харьков, Сумы, Чернигов). Закрепляется в западной и северо-западной части г. Рубежного и в центре г. Мариуполя. Продолжаются бои за Северодонецк, Попасную, Изюм, Балаклею.

Из разрушенного россиянами драмтеатра в Мариуполе удалось вывести 130 человек. Еще 1300 находятся в подвалах.

19 марта

Продолжается частичная блокада Чернигова, враг продолжает артиллерийские обстрелы. Силами к трем бригадам пытается удерживать оборонные позиции в районах населенных пунктов. Любеч, Михайло-Коцюбинское, Якубовка, Шестовица, Золотинка, Ягодное, Лукашевка, Киселевка.

Сообщено о гибели в Мариуполе заместителя командующего ЧФ РФ А. Палия.

20 марта

Около 23:00 в киевский торговый центр «Ретровиль» в Подольском районе попала российская ракета «Калибр». В результате авиаудара погибли по меньшей мере 8 человек.

21 марта

21 марта на химическом заводе «Сумыхимпром», расположенном в Сумах, произошла утечка аммиака.

Нанесен ракетный удар по полигону в Ровенской области.

22 марта

Государственное ведомство Украины, ответственное за Чернобыльскую зону отчуждения, сообщило, что российские войска уничтожили новую лабораторию на Чернобыльской АЭС. Лаборатория, которая открылась в 2015 году, работала среди прочего над улучшением обращения с радиоактивными отходами.

22 марта русские войска нанесли ракетный удар по станции Павлоград-2.

23 марта

США официально признали действия России в Украине военными преступлениями – госсекретарь США Энтони Блинкен.

Российская авиация разбомбила автомобильный мост через Десну в Чернигов. Обстреляны Киев, Калиновка, Горенка, Пуща-Водица, Новые Петровцы, Романовка Киевской области, блокпост возле Славутича, Балаклея.

24 марта

Утром 24 марта в порту оккупированного Бердянска уничтожены ПДК «Саратов» ЧФ ВМФ рф и повреждены еще 3 плавсредства.

Состоялся первый полноценный обмен пленными: 10х10 военнослужащих и 19х11 гражданских моряков.

24 марта президент Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО.

25 марта

Украинские войска провели контратаки на восточных происках Киева, отвоевав некоторые населенные пункты, такие как Лукьяновка и оборонные позиции. Непосредственно северо-западнее столицы продолжались бои за Ирпень, большая часть города оставалась в руках украинцев во время постоянного артиллерийского огня русской армии.

25 марта российские боевики продолжают обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру.

26 марта

26 марта продолжаются обстрелы Киева и его пригородоы, Чернигова, Нежина и Иванкива. Ракетные удары по нефтебазам во Львове и Дубно.

Российские ракетные удары были направлены на промышленные и военные объекты, включая склады топлива и радиоремонтный завод во Львове, на западе Украины. Атака была осуществлена ​​во время выступления с речью президента США Байдена в Варшаве, столице соседней Польши, в которой он пообещал продолжать поддерживать Украину и сказал, что президент путин не может «оставаться у власти». Позже Белый дом уточнил, что это не был призыв к смене режима.

27 марта

27 марта освобождены от оккупантов села Малиновка и Поповка Запорожской области, села Гусаровка к югу от оккупированной Балаклеи в Харьковской области.

28 марта

ВСУ в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Мала Рогань полностью находится под контролем ВСУ и «зачищена» от оккупантов. Так же и Ольховка. Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.

28 марта нанесены ракетные удары по Житомирщине, Ровенщине. Обстреляны Северодонецк, Рубежное, Чернигов, Нежин, Харьков, деревни Киевской области.

Продолжаются бои в окруженном Мариуполе, в зоне ООС.

29 марта

В Харьковской области ликвидирован командир 200-й ОМСБр ВС РФ полковник Денис Курил.

В Стамбуле состоялись переговоры о перемирии между украинским (М.Подоляк и Д.Арахимия) и российским (В.Мединский) делегациями при посредничестве Президента Турции Р.Эрдогана. Украина требует для себя международных гарантий безопасности от ведущих стран, а вопросы Крыма и ОРДЛО вынести в отдельные пункты. россия решила «кардинально сократить боевые действия» на Киевском и Черниговском направлениях, — заявил заместитель министра обороны рф Александр Фомин после переговоров в Стамбуле.

30 марта

ВСУ освободили с. Слобода в Черниговском районе, села Орлово, Заградовка, Кочубеевка на севере Херсона.

Враг пытался проводить штурмовые действия в районах н.п. Попасная, Рубежное, Новобахмутовка, Марьинка, Золотая Нива.

30 марта нанесен ракетный удар по промышленным объектам в Хмельницкой области, нефтебазе в Днепре. Обстреляны Лисичанск, Харьков, Чернигов, Нежин.

31 марта

31 марта усилиями 60-й отдельной пехотной бригады группировки войск «Юг» были освобождены населенные пункты на севере Херсона: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочуе.

ВСУ освободили села Лукашевка и Слобода под Черниговом, отражено наступление противника в районе г. Марьинка

31 марта нанесен ракетный удар по в/ч в Днепропетровской области. Обстреляна нефтебаза в Фастове.

ВСУ возобновили контроль над городом Буча.

Хронология ключевых событий войны в Украине в апреле 2022

1 апреля

Подразделениями Вооруженных Сил Украины возобновлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная Киевской области. После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка

Враг проводит передислокацию части войск из-под Киева и Чернигова на восток для организации оцепления ВСУ в зоне ООС.

1 апреля российские войска взяли под контроль г. Изюм, Харьковская область.

2 апреля

2 апреля официально уведомлено об оставлении российскими войсками всех ранее захваченных территорий Киевской области. В только что освобожденных населенных пунктах, в частности, в Буче, обнаружены сотни тел расстрелянных оккупантами гражданских лиц.

2 апреля продолжаются бои в окруженном Мариуполе, в зоне ООС.

3 апреля

Нанесены ракетные удары по Одессе (поврежден терминал), Василькову, по объектам на Тернопольщине и Ровенщине.

3 апреля продолжаются обстрелы Николаева и Очакова, продолжается отвод оккупационных войск из Черниговской и Сумской областей.

4 апреля

4 апреля российскиеоккупанты предложили защитникам Мариуполя капитулировать и назначили «мэра» города: им стал член пророссийской партии ОПЗЖ Константин Иващенко.

5 апреля

Российской ракетной атаке подверглись нефтебаза в Новомосковске и завод в Синельниковском районе Днепропетровской области.

ВСУ освободили села Лукашевка и Слобода под Черниговом, отражено наступление противника в районе г. Марьинка

5 апреля нанесены ракетные удары по Львовской и Винницкой областях.

6 апреля

6 апреля стало известно об освобождении с. Осокоровка на севере Бериславского района Херсонской области.

США объявили о новых санкциях против рф. Белый дом заявил, что США суммарно полностью заблокировали более 2/3 российского банковского сектора. Страны Запада заморозили 60 процентов валютных резервов россии — более 350 миллиардов долларов

7 апреля

В Украине началась третья волна общей мобилизации, во время которой в ВСУ будут призывать резервистов, окончивших военные кафедры.

В Киев вернулось посольство Турции

Приостановлено членство россии в Совете ООН по правам человека.

8 апреля

8 апреля нанесен ракетный удар Точкой-У по привокзальной площади Краматорска, где около 4 тысяч человек, преимущественно женщин и детей, ждали эвакуационного поезда.

Под украинским контролем в Мариуполе остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовстали до порта, порт и территории заводов.

В Киеве состоялась встреча Зеленского с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, Высшим представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, Жозепом Боррелем и премьером Словакии Эдуардом Гегером. Также гости посетили Бучу.

9 апреля

Сообщается о ракетных ударах по Одессе/Черноморску, Миргороду.

Киев посетили с официальным визитом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер.

10 апреля

Нанесены ракетные удары по Харьковской (в частности, по оккупированной Балаклее), Днепропетровской областям, в частности, по аэропорту в Днепре, по порту Ольвия в Николаеве.

11 апреля

11 апреля Украина начинает возобновлять контроль за государственной границей в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

12 апреля

СБУ задержали одного из главных пророссийских политиков — лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, сбежавшего из-под домашнего ареста 24 февраля 2022 года.

13 апреля

В результате попадания двух ракет БРК «Нептун» возле о. Змеиный загорелся флагман ЧФ рф – крейсер «Москва».

Байден назвал геноцидом действия Путина в Украине.

14 апреля

Появилась информация об освобождении силами 80-й бригады нескольких населенных пунктов на юге Украины.

14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов на территории Украины геноцидом украинского народа.

15 апреля

15 апреля российскими войсками совершены ракетные обстрелы Киева, Василькова, Белой Церкви, Ивано-Франковска, Житомира, Николаева, Харькова, Васильевки, Александрии, прифронтовых городов Донбасса. Продолжаются авиационные удары по городу Мариуполю.

Продолжается частичная блокада Харькова

16 апреля

16 апреля нанесены авиаудары по Киеву, Николаеву, Днепру, Львову, Харькову, Лисичанску.

В Киеве снова открылось посольство Италии.

17 апреля

Появилась информация об освобождении сел Базалиевка и Лебяже к востоку от Чугуева.

18 апреля

Нанесены ракетные удары по Киеву и области, Днепру, Павлограду, Синельниковскому и Криворожскому районам, Львову, Харькову, Николаеву, Очакову.

ВСУ освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Изюма.

19 — 20 апреля

Артобстрел Николаева, Баштанки, н.п. Криворожского района: Зеленодольска, Марьянского, Большой Костромки.

Продолжаются атаки русских войск в Мариуполе, Попасной, Рубежном, в районе Изюма – атаки на Дибровно, Старую Гнилицу, Довгенькое; в Запорожской области – на Темировку, на Херсонщине – на Александровку.

21 апреля

Нанесены ракетные удары по Харькову, Николаеву, Запорожью, Новомосковску (железная дорога); обстрелы Зеленодольска, прифронтовых деревень на Донбассе.

Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая.

22 — 24 апреля

Возобновлено железнодорожное сообщение Киев-Нежин-Сумы.

Авиаудары по Одессе, Днепропетровщине.

Нанесен ракетный удар по Кременчугу (ТЭЦ и НПЗ). Фосфором накрыли Золотое и Горное.

25 апреля

Нанесены ракетные удары по Львову (станция Красное), Ровенщине (Здолбунов, железная дорога), Коростеню, Жмеринке, Казятину, Ковелю. Обстрел Лисичанского НПЗ, с. Новолатовка, Новопавловка, Нововоронцовка, Трудолюбовка, Княжевка, Марьянское под Кривым Рогом, Дергачев и близлежащих сел в Харьковской области.

26 апреля

На авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла стратегическая встреча Консультативной группы по обороне Украины с участием более 40 стран. Министр по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хипи заявил, что Украина «совершенно легитимно» может атаковать объекты в россии.

27 апреля

Советник МВД сообщил об освобождении трех сел в Николаевской области — Широкого, Новопетровки и Любино к западу от Снигиревки. По сообщению ОК «Юг», ВСУ отразили вражеские атаки на Таврическое и Новую Зарю к западу от Херсона.

28 апреля

28 апреля под Харьковом ВСУ вернули контроль над поселком Кутузовка.

В Акимовке взорван железнодорожный мост.

28 апреля в Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект о ленд-лизе для Украины.

29 апреля

Стало известно об освобождении от россиян с. Русская Лозовая на трассе Харьков-Белгород и с. Момотово.

30 апреля

В Харьковской области был возобновлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прелесное.

30 апреля нанесены ракетные удары по Одессе (ЗПС аэропорта), продолжатся обстрелы Харькова, Великой Костромки, Доброполье.

Хронология ключевых событий войны в Украине в мае 2022

1 мая

В период с 1 по 7 мая из «Азовстали» было эвакуировано около 300 гражданских лиц.

2 мая

Местные власти Одесской области сообщили, что российские ракеты попали в стратегически важный мост через Днестровский лиман.

2 мая стало известно, что беспилотники Bayraktar утопили два российских патрульных катера Raptor вблизи острова Змеиный.

3 мая

Российские войска выпустили 18 ракет по железнодорожной инфраструктуре во Львове, Кировоградской области (Долинское), Киевской области, Винницкой, Днепропетровской (Каменское), Закарпатской (Воловец) и Одесской (Арциз) областях.

4 мая

В Мариуполе российские оккупанты прорвались на территорию Азовстали. В тот же день были нанесены ракетные удары по объектам Днепра (городов через Днепр), Броваров, Николаева.

5 мая

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

5 мая также в Испании задержан пророссийский политический блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене.

6 мая

Российский фрегат «Адмирал Макаров», входящий в состав Черноморского флота, был подбит украинской противокорабельной крылатой ракетой «Нептун», в результате чего корабль загорелся.

6 мая председатель ОВА Харьковской области Олег Синегубов сообщил о многочисленных обстрелах, один из которых вызвал пожар, который уничтожил Литературно-мемориальный музей Григория Сковороды.

7 мая

Российскими войсками были нанесены воздушные удары по Дружковке, Малотарановке (Краматорск), Бахмуту, Краснограду, Карловке, Одессе, пгт Белогоровка на Луганщине (погибло около 60 человек, скрывавшихся в подвале школы), обстрелы Донецкой, Сумской и Харьковской (Богодух) областей, уничтожен дом-музей Григория Сковороды в Богодуховском районе Приволье.

8 — 9 мая

Стало известно о возобновлении работы в Киеве посольств США и Канады.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

В Мариуполе вражесткая артиллерия и удары авиацей продолжали уничтожать инфраструктуру завода «Азовсталь».

9 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские войска отошли от Попасной на более крепкие позиции.

10 мая

В Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

10 мая нанесен ракетный удар по Одессе.

11 мая

Палата представителей конгресса США согласовала выделение Украине помощи 40 млрд долларов

12 мая

Нанесен авиаудар по Новгород-Северскому, в результате которого — трое погибших и 12 раненых, ракетные удары по Кременчугскому НПЗ, Одессе, Николаеву, Запорожью, Харьковскому аэропорту, и продолжались обстрелы Зеленодольской ОТГ, Дергачев.

Верховная Рада одобрила принудительное изъятие активов россии. В частности, будет изъято 99% акций Проминвестбанка, принадлежащего российскому ВЭБ рф, и 100% акций Международного резервного банка, принадлежащих Сбербанку.

13 мая

Россияне пытаются закрепиться на о. Змеиный, разместить там средства ПВО.

14 мая

Оккупанты впервые сбросили на «Азовсталь» фосфорные бомбы. В тот же день произведен ракетный обстрел Кременчугской ТЭЦ.

15 мая

Президент Финляндии Саули Нииностио утром объявил, что его страна подает заявку на членство в НАТО.

16 мая

16 мая сообщено, что началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих из «Азовстали». Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Оленевку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.

В период с 16 по 20 мая 2022 года защитники Мариуполя вышли из «Азовстали» и попали в русский плен.

17 мая

Нанесен ракетный удар по железной дороге в Яворовском районе Львовской области, по учебному центру ВСУ в с. Десна (погибло 87 человек), Ахтырки. Обстрелы приграничных районов Черниговской, Сумской, Харьковской (Циркуны, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Питомник) областей «Азовстали» в Мариуполе.

18 мая

ВСУ освободили с. Дементиевка к северу от Харькова.

18 мая нанесен ракетный удар по транспортной инфраструктуре в Днепре. Обстрелы россиянами г. Лиман, пгт Дробышево, с. Яровая, Авдеевка, приграничные районы Сумской области, а также с. Янжуловка в Черниговской области.

19 — 20 мая

Нанесен ракетный удар по Бахмуту.

Продолжаются обстрелы, попытки штурмовых действий в Донецкой и Луганской областях, в частности, в направлении Новомихайловки.

21 мая

Нанесены ракетные удары по объектам в Житомирской и Полтавской областях, авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Врубовка Луганской области и Бахмут и Никольское Донецкой области. Враг обстрелял населенные пункты Семеновка, Блешня, Гор Черниговской области, районы н.п. Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка, Терновая, Большая Камышеваха и Довгенькое Харьковской области.

22 мая

В Энергодаре в результате взрыва в подъезде жилого дома ранен пророссийский «глава администрации» города и двое его охранников.

Состоялся визит в Киев Президента Польши Анджея Дуды.

23 мая

Нанесены ракетные удары по Коростеню, железнодорожной инфраструктуре в районе Павлограда и Петропавловки. Обстрелы Харькова, Зеленодольской общины. Авиаудар по позициям ВСУ в районе г.Белополье Сумской области.

Соломенский районный суд Киева объявил первый приговор российскому военному: сержанту Вооруженных сил РФ Вадиму Шишимарину, убившему гражданского украинца в Сумской области, — пожизненное заключение.

24 мая

24 мая украинские войска с целью избежать оцепления покинули Светлодарск в Донецкой области, продолжаются обстрелы Зеленодольской общины, пограничных сел Сумской области, городов Донбасса.

25 мая

Нанесен ракетный удар по Запорожью, Мерефи, Кривому Рогу.

С 25 мая продолжаются бои в Северодонецке

26 — 27 мая

Русские оккупанты закрепились в Лимане. Продолжаются обстрелы Харькова.

Остановлена ​​Славянская ТЭС.

27 мая собор Украинской православной церкви Московского патриархата принял решение, которые должны закрепить «полную самостоятельность и независимость» УПЦ МП от русской церкви, и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла, публично одобряющего российское вторжение в Украину.

28 — 29 мая

Нанесены ракетные удары по Николаеву, Лисичанску, Путивлю, Кривому Рогу.

Стало известно, что ВСУ отбросили оккупантов с трассы на Северодонецк и возобновили поставки города.

29 мая

Совершено контрнаступление ВСУ в Херсонской области в районах населенных пунктов Давыдов Брид, Костромка.

30 мая

Kalush Orchestra продали победный микрофон Евровидения-2022 за 900 тысяч долларов. Все полученные средства они потратят на комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

31 мая

Сообщается об успехах ВСУ в районе села Давыдов Брид Херсонской области.

Нанесены ракетные удары по Славянску. Авиаудары в районе населённого пункта Давыдов Брид и по объектам в Сумской области.

Хронология ключевых событий войны в Украине в июне 2022

1 июня

Нанесен ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Стрыйском и Самборском районах Львовщины.

Джо Байден подтвердил, что США передадут Украине современные ракетные системы залпового огня (РСЗО).

2 июня

Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против россии, в который включен частичный запрет на импорт нефти, санкции против ряда лиц, банков, СМИ, экспортные ограничения и т.д.

3 июня

Российские войстка нанести ракетный удар по объекту в с. Мохнач Харьковской области.

Оккупанты провели безуспешные штурмовые действия в районе Врубовки (Бахмутское направление)

4 июня

На Северодонецком направлении кафиры ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, пытаются вести наступление в направлении Нирково – Николаевка.

Нанесены ракетные удары по Одесской и Сумской областях. Обстреляны Николаев, Горная община, Святогорская лавра.

5 июня

Нанесены воздушные удары по Киеву (Дарницкий вагоноремонтный завод) Краматорску, Славянску, Дружковке, Лисичанску, Ореховому, Коротичу (Харьковская область), в Донецкой области — вблизи Новоселовки, Нью-Йорка, Марьинки и Каменского.

Российские оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции в районе н.п. Белая Криница в Херсонской области.

6 июня

Продолжаются бои в Северодонецке.

Нанесен ракетный удар по Лозовой.

7 июня

Продолжаются обстрелы российскими войсками пограничных районов Сумщины.

Нанесены ракетные удары по Курахово и по Николаевской области.

8 июня

Российские войска начинают отступать с Запорожского направления.

10 июня

Оккупанты столкнулись с тактическими проблемами при форсировании Северского Донца, сообщили эксперты Институт изучения войны. Они добились незначительных успехов к северу от Славянска, а также продолжают бои за промзону «Азот» в Северодонецке под прикрытием огня тяжелой артиллерии.

11 июня

В Херсонской области украинские военные ведут контрнаступление в направлениях Киселевки, Солдатского и Александровки.

Из-за боевых действий были обесточены Бахмутский и Краматорский районы.

В Чорткове (Тернопольская область) в результате попадания российских ракет произошли взрывы.

13 июня

Город Зеленодольск был обстрелян системой залпового огня УРАГАН, ранены 5 человек, один человек погиб.

14 июня

Украинские ПВО были сбиты ракеты в Киевской и Тернопольской областях.

Появилась информация, что в Херсоне возле здания обладминистрации взорван служебный автомобиль главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, — сообщил экс-депутат Андрей Немировский

Слава героям, защищающим эти 100 дней нашу страну. Смерть врагам!

Фото: IStock