Как перенести номер телефона lifecell с сим на е-сим? Инструкция и подробности

С 13 июня 2022 monobank вместе с мобильным оператором monobank запустили сервис переноса номера телефона с SIM на eSIM. В приложении monobank можно не только приобрести eSIM от lifecell, но и перенести номер с физической SIM-карты на цифровую eSIM. Разбираемся как это сделать.

Как установить eSIM от lifecell в monobank?

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В самом деле, установить eSIM с помощью monobank гораздо легче, чем может показаться на первый взгляд. Нужно сделать несколько нажатий и eSIM начнет работать. Важно, чтобы смартфон поддерживал функцию встроенной eSIM.

Чтобы изменить SIM-карты на цифровую eSIM от lifecell в monobank нужно:

войти в раздел «Еще» > «eSIM», в котором можно покупать номера lifecell и управлять ими;

выбрать «Перенести номер на eSIM»;

предоставить lifecell доступ к персональным данным и подтвердить их правильность;

оплатить услугу переноса и активировать е-карту в соответствии с инструкциями на экране.

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После перенесения номер телефона автоматически регистрируется в lifecell на собственные паспортные данные для максимальной защиты номера от мошенников. Стоимость услуги переноса номера на виртуальную карту составляет 150 грн, а весь процесс длится не дольше 2 минут.

Цифровая SIM имеет ряд преимуществ по сравнению с физической SIM-картой, актуальных во время военного положения и боевых действий: