Где есть бензин? Детальная карта по Киеву и всей Украине

Недостаточное наличие топлива на автозаправках в Украине стало настоящей проблемой. Водители ездят по городу в поисках АЗС, на которых можно заправиться, но те бывают или пустыми или с километровыми очередями.

Работающие заправки в Киеве, цены на бензин и где можно заправиться: почему возникла проблема с бензином?

Related video

Чтобы облегчить водителям поиск бензина в государстве, в Украине разработали карту, которая показывает наличие горючего на АЗС Okko, Wog и Socar в режиме реального времени. Просто переходите по ссылке и ищите ближайшую заправку с топливом.