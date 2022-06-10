Юлия Зорий – о ссоре с лучшей подругой Талой Калатай: «Это было ужасно»

Ведущая «Ранку у Великому Місті» на ICTV рассказала, сколько раз подруги обижались друг на друга, и какой смешной случай больше всего ей запомнился

9 июня отмечают Международный день друзей. Хоть праздник и неофициальный, это прекрасный повод вспомнить тех, кто подставит плечо в трудное время и разделит радость, когда тебе хорошо. Без друзей жизнь была бы не такой классной, и об этом как никто знает ведущая «Ранку у Великому Місті» Юлия Зорий. Ее лучшая подруга – известная телеведущая Тала Калатай – сыграла одну из ключевых ролей в жизни звезды. Она познакомила Юлю с будущим мужем – министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Отношения у телеведущих очень теплые, почти семейные.

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– С Талой дружим с 2012 года. За все это время мы с ней ссорились только один раз, – признается Юлия. – Это произошло на гастролях антрепризы «Сумасшедший день». Мы были в очередном городе. Сейчас даже не можем вспомнить, из-за чего поссорились, но не разговаривали и не смотрели в сторону друг друга два дня. Только играли в спектакле. И это было просто ужасно.

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Иногда с подругами происходят забавные случаи.

– У Талы день рождения 20 мая, у меня – 3 июня. Как-то я купила ей в подарок вышиванку, – вспоминает телеведущая. – Но не смогла преподнести 20 мая, потому что не виделись. И вот нам предстояло встретиться в мой день рождения, на котором я хотела вручить ей подарок. Вышло так, что одеваясь на праздник, поняла: из всего гардероба мне ничего не подходит, кроме той вышиванки, которую я купила Тале. Долго колебалась, меня мучили угрызения совести, наконец надела ее. Когда Тала меня увидела, сделала комплимент: «Какая у тебя красивая вышиванка». Я сказала: «Вообще-то это мой подарок, но я его уже надела, поэтому закажу тебе новый». Она долго смеялась и ответила: «Знаешь, мне не очень нравится этот фасон. Спасибо за подарок. Носи на здоровье».

Этой весной подруги должны были стать кумовьями. Однако крестины дочери Талы Калатай пришлось отложить из-за полномасштабного вторжения россии.