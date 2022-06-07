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Как узнать, готов ли загранпаспорт

Как узнать, готов ли загранпаспорт

Проверить, готов ли биометрический загранпаспорт можно на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины.

В разделе «Сервисы» выберите вложение «Проверка состояния оформления документов» и заполните форму.

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В первом слоте формы выберите «Паспорт гражданина Украины для выезда за границу».

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Затем выберите, для кого оформлялся паспорт – для взрослого или для ребенка.

Затем необходимо будет ввести данные паспорта гражданина Украины (или свидетельства рождения ребенка), на снове которого осуществлялось оформление.

Имейте в виду, что на период военного положения возможны задержки по оформлению паспортных документов.

Есть следующие статусы оформления документов:

  • Информация не найдена;
  • Документы приняты /дата/. Осуществляется проверка данных;
  • Разрешение на персонализацию паспорта предоставлено /дата/;
  • Данные отправлены в центр персонализации /дата/;
  • Документ персонализирован и отправлен в подразделение Миграционной службы /дата/;
  • Документ доставлен в подразделение Миграционной службы /дата/ и может быть получен заявителем.
  • Документ доставлен в подразделение Миграционной службы /дата/ для последующей передачи в ЦНАП/центр обслуживания «Паспортный сервис».
  • Документ доставлен в ЦНАП/центр обслуживания «Паспортный сервис» /дата/ и готов к выдаче.
  • При персонализации документа ГП «Полиграфический комбинат «Украина» обнаружена ошибка в наборе данных /дата/ . Вам необходимо лично обратиться по месту подачи заявления-анкеты.

Как узнать, готов ли загранпаспорт

Будьте внимательны! Проверку состояния поданных документов можно провести только на следующий день после подачи заявления в территориальное подразделение ГТС. В случае, когда в течение 48 часов с момента подачи заявления на оформление информация о документе отсутствует в сервисе (статус «Информация не найдена»), следует обратиться в территориальное подразделение ДМС/ЦНАП/центр обслуживания «Паспортный сервис», к которому подавались документы.

Как проверить состояние оформления загранпаспорта, если документы подавались за границей

Получить информацию о состоянии оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу, если документы на его оформление подавались в одно из зарубежных дипломатических учреждений Украины, возможно на сайте Министерства иностранных дел Украины по этой ссылке.

За інформацією dmsu.gov.ua

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